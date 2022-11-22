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嘉縣五合一選票今天印製完成 警方24小時戒護錄影蒐證

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣五合一選舉選票及公投票，共逾2百多萬張，在嘉義市蘭潭印刷廠連續印製3天，今天印製完成，警察局派員警24小時駐守安全維護錄影蒐證。圖／選委會提供
嘉義縣五合一選舉選票及公投票，共逾2百多萬張，在嘉義市蘭潭印刷廠連續印製3天，今天印製完成，警察局派員警24小時駐守安全維護錄影蒐證。圖／選委會提供

嘉義縣五合一選舉選票及公投票，共逾2百多萬張，在嘉義市蘭潭印刷廠連續印製3天，今天印製完成，警察局派員警24小時駐守安全維護錄影蒐證，消防局也出動消防車，明後天將由員警開警車荷槍實彈戒護，運送各鄉鎮市公所選務作業中心集中保管。

4年前，嘉縣五合一選舉選票印製，傳出水上鄉公所選票點算工作人員，將300多張選票攜出印製廠，被警員執行離廠前物品檢查時，當場發現搜出，認定不慎攜出，交回選票銷毀，警方請示檢察官，傳訊當事人後，函送地檢署，最後偵結不起訴。

為避免發生選務作業疏失，選務人員進出印刷廠安檢嚴格，選務人員也小心翼翼，選委會說，縣長選舉票加公投票合計84萬6522張，另有7個選區議員選票、18鄉鎮市長及鄉鎮市民代表、357個村里長選票。

選舉票顏色：縣長選票淺黃色；縣議員選票白色；山地原住民議員選票淺綠色；鄉鎮市長選票金黃色；鄉鎮市民代表選票淺粉紅色；村里長選票白色。唯一一案18歲公投票也是白色。

選票及公投票明、後天運送各鄉鎮市公所保管，警方護送選票規模比護鈔還嚴格，做到安全滴水不漏，印刷廠清點裝箱完成後，由荷槍實彈員警保護，再交由各警分局員警開警車，採2車1前1後，護送18 鄉鎮市選務作業中心貨車，安全運抵各鄉鎮市公所。

嘉義縣五合一選舉選票及公投票，共逾2百多萬張，在嘉義市蘭潭印刷廠連續印製3天，今天印製完成，警察局派員警24小時駐守安全維護錄影蒐證。圖／選委會提供
嘉義縣五合一選舉選票及公投票，共逾2百多萬張，在嘉義市蘭潭印刷廠連續印製3天，今天印製完成，警察局派員警24小時駐守安全維護錄影蒐證。圖／選委會提供
嘉義縣五合一選舉選票及公投票，共逾2百多萬張，在嘉義市蘭潭印刷廠連續印製3天，今天印製完成，警察局派員警24小時駐守安全維護錄影蒐證。圖／選委會提供
嘉義縣五合一選舉選票及公投票，共逾2百多萬張，在嘉義市蘭潭印刷廠連續印製3天，今天印製完成，警察局派員警24小時駐守安全維護錄影蒐證。圖／選委會提供

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