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等3年！虎尾溪橋改建完工 今午12時起全線開放通車
省道台1線虎尾溪橋是連接雲林斗六、斗南及虎尾3市鎮的重要公路橋梁，但因舊橋橋梁底通洪高程不足、基礎嚴重裸露和耐震力嚴重不足，歷經3年半改建，今天中午12時全線開放通車。
虎尾溪橋新建橋梁2019年6月開工，為五跨連續變斷面預力混凝土箱型梁橋，橋長約350公尺，寬29.4公尺，設置雙向各2道快車道及2道機慢車道，施工期間採「半半施工」，維持既有車流需要，施作包括引道等銜接道路，及北上線、南下線2座獨立橋梁等，日前已完成工程驗收，今午12時起全線恢復通行。
交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處說，全線通車後有效提升橋梁防洪抗災耐震能力，避免汛期或地震時發生交通中斷等情形，也能提升救災效能，降低鄰近周遭雨水患風險，同時有助周邊居民健康醫療可及性，顧全居住環境安全性及生活品質。
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