台南新營田徑場看台頂今落成 溪北全民運動環境升級

台南市「新營田徑場看台頂棚」完工，今天市長黃偉哲主持落成典禮時表示，新營田徑場自民國78年啟用已33年，是縣市合併前台南縣最主要大型運動賽會場地，歷史悠久但也該更新，如今看台頂棚及座位區優化，不管各項賽事或迎接明年全國運動會，都將有嶄新的面貌。

新營田徑場看台屋頂由中央前瞻計畫經費補助，中央與地方投入3500萬元，完成重新修繕粉刷，展現多彩繽紛的樣貌，提供更多元的運動場域。

黃偉哲謝謝在地立委、議員在中央款項及地方配合款能夠全力支持，市府將持續提高選手培育、待遇及各項體育活動競賽經費，讓台南市選手精益求精再獲佳績。

他說，新營田徑場將以全新面貌迎接明年全國運動會，並做為射箭比賽專用場地，除提供各地射箭選手優質競賽場地，也規畫後續相關射箭比賽，以期帶動鄰近學校射箭運動發展。

新營田徑場是民國87年末代區運會、96年全國中等學校運動會、104年全國小學田徑錦標賽及多項單項錦標賽主要賽場。是原台南縣重要的體育賽事、大型活動據點，現在是台南溪北地區競技體育與休閒運動主場地。

體育局長陳良乾指出，台南明年10月承辦全國運動會，在35種競賽種類中將會有多項比賽在溪北地區進行，包括：射箭（新營田徑場）、壘球（新營壘球場）、排球（學甲國中）、沙灘排球（六甲運動公園）、女子足球（佳里蕭瓏足球場）、網球（新營網球場）、自由車（17號濱海公路賽）等等，相關比賽場館都在整修。