快訊

國道3號龍潭段嚴重車禍！貨櫃車翻覆回堵2公里 北上全車道封閉

新竹爆警匪追逐！歹徒車輛失控衝撞住宅 居民驚：槍聲不斷

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南新營田徑場看台頂今落成 溪北全民運動環境升級

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影
台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影

台南市「新營田徑場看台頂棚」完工，今天市長黃偉哲主持落成典禮時表示，新營田徑場自民國78年啟用已33年，是縣市合併前台南縣最主要大型運動賽會場地，歷史悠久但也該更新，如今看台頂棚及座位區優化，不管各項賽事或迎接明年全國運動會，都將有嶄新的面貌。

新營田徑場看台屋頂由中央前瞻計畫經費補助，中央與地方投入3500萬元，完成重新修繕粉刷，展現多彩繽紛的樣貌，提供更多元的運動場域。

黃偉哲謝謝在地立委、議員在中央款項及地方配合款能夠全力支持，市府將持續提高選手培育、待遇及各項體育活動競賽經費，讓台南市選手精益求精再獲佳績。

他說，新營田徑場將以全新面貌迎接明年全國運動會，並做為射箭比賽專用場地，除提供各地射箭選手優質競賽場地，也規畫後續相關射箭比賽，以期帶動鄰近學校射箭運動發展。

新營田徑場是民國87年末代區運會、96年全國中等學校運動會、104年全國小學田徑錦標賽及多項單項錦標賽主要賽場。是原台南縣重要的體育賽事、大型活動據點，現在是台南溪北地區競技體育與休閒運動主場地。

體育局長陳良乾指出，台南明年10月承辦全國運動會，在35種競賽種類中將會有多項比賽在溪北地區進行，包括：射箭（新營田徑場）、壘球（新營壘球場）、排球（學甲國中）、沙灘排球（六甲運動公園）、女子足球（佳里蕭瓏足球場）、網球（新營網球場）、自由車（17號濱海公路賽）等等，相關比賽場館都在整修。

台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影
台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影
台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影
台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影
台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影
台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影
台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影
台南新營田徑場看台頂棚今天落成 ，溪北全民運動環境升級。記者周宗禎／攝影

台南 體育 排球

延伸閱讀

黃偉哲車隊掃街 拚議會席次與市長選票都過半

斥民進黨執政！馬英九：內政、外交、經濟、兩岸不及格

朱立倫指選舉抹黑一大堆 謝龍介：愈選愈有信心

6成上班族嚮往住台南 黃偉哲陣營：南漂族湧現

相關新聞

好消息！交通部核准台南鐵路地下化延伸永康 增康橋站

台南市交通局表示，永康段鐵路地下化可行性研究案，昨天順利獲交通部核准，並於今天送行政院核定，未來預計將改建永康、大橋為地...

台南龍崎沒菜市場 超商有望進駐

台南龍崎區是少數沒有連鎖超商、菜市場的行政區，網友近日熱議「比左鎮區還不如」。龍崎區公所昨天表示，市府重視民意，已核准公...

台南胡麻季27日起跑 善化、安定、西港農會推多項優惠

2022台南胡麻季27日起跑，今天善化、安定、西港三個農會與市政府在新營市政中心舉行宣傳會。

環保夜市票選台南復華奪亞軍 日減1800個一次性餐具

環保署「2022迺夜市Joy環保」環保夜市票選成績公布，台南市永康復華夜市，不論是得票數或是指標星都全國第2名。市長黃偉...

每年吸引36萬遊客 台灣第一水庫虎頭埤湖濱旅館BOT招商

台南市觀旅局積極進行「台南市新化區虎頭埤湖濱旅館BOT案」招商，觀旅局長郭貞慧表示，有多家建設投資公司潛在廠商出席台南場...

台南永康永安路拓寬造成壅塞 今起開放南北各3車道疏解

為改善永康區中正南路、永安路交通瓶頸，台南市政府向中央爭取經費拓寬永安路，由營建署南區工程處進行施作，交通維持計畫從11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。