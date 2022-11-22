嘉義義竹鄉長選舉激戰 政見會為簽反賄選公約擦出火花

嘉義縣長翁章梁家鄉義竹鄉長選戰，綠營尋求連任的鄉長黃阿家，遭藍營支持的無黨候選人黃政傑挑戰，日前公辦政見會，黃政傑邀黃阿家簽反賄選公約爆發爭執，事後黃政傑臉書貼文，指稱遭黃阿家丈夫推打，製做反暴力文宣影片；黃阿家也在臉書貼文還原真相，指對手刻意解讀「暴力」行為，還剪輯成斷章取義的畫面，令人遺憾。

黃政傑臉書說，「讓我們一起拒絕暴力、拒絕賄選，在昨天的公辦政見發表會前，阿傑邀請現任鄉長黃阿家共同簽署反賄選公約，黃阿家鄉長表示已在公所簽署過，表明不再簽署，阿傑當場也表明不勉強，阿傑自己簽。

此時此刻，黃阿家鄉長的丈夫陳振崑，卻突然的推擠，並出手大力的打了阿傑，當下場面，實在令人傻眼，隨後警察立刻出面制止，才遏止了陳振崑後續的動作，阿傑一直認為選舉務必是一場公平的競爭，因為我們共同的目標，都是要讓義竹越好越好。」

黃阿家貼臉書駁斥說，「政見發表會當日，對手在我入場時，突然叫住我後，一直強拉著我的手，要我配合他，簽下他提出的反賄選公約，阿家當場即向他表示，8月31日登記參選的那天，阿家就已經公開簽署過具公信力反賄選公約。

還原當天，對手強制拉我的手，限制了我的人身自由，我當下感到非常不舒服，周遭的人都看的出來，包括我的先生，因此我的先生立即跳出來制止對方，拍開他的手，卻被對手刻意解讀是暴力行為，還剪輯成斷章取義的畫面，令人遺憾。

阿家要強調的是，如果對手事前告知，我們還可以好好討論，但在這種充滿算計的突擊情況下，感受真的很不好，選戰倒數中反賄選是基本的，義竹鄉選民們更期待的是一場不抹黑不攻擊的乾淨選舉。」布袋警方說，政見會當天即時約制雙方，未爆發衝突，也未提告。