雲林最大的麥寮王船祭 恭送王船祈求四方安康

麥寮王船祭是雲林規模最大的燒王船祭典，祈求驅瘟除煞、四方平安。圖／麥寮鄉公所提供

雲林縣麥寮鄉公所與地方宮廟辦理的5年1科王船慶典，本月19日起3天進入最後階段的「恭送王船」儀式，由麥寮鄉長蔡長昆擔任主典官，每個人身穿古服依循古禮在法師帶領下，順利完成送王船，功德圓滿，祈求驅瘟除煞、四方平安，早日遠離疫災。

王船慶典是麥寮一大宗教盛事，規模龐大為雲林之最，為期長達兩個月，分4個階段進行，『2022麥寮王船祭』系列廟會，從本月19日在麥寮鄉中山鎮安宮廟埕，為「恭送王船」揭開序幕，不同於先前「祈福遶境」活動的「鑼聲響起、王船啟航」熱鬧氣氛，「恭送王船」以「法會普渡，驅瘟除煞」為主，充滿濃濃的宗教莊嚴氣氛。

雲林縣長張麗善應邀參加，包括各村長與民代也共襄成舉，在法師引領下，團拜禮贊、跪送王船，場面莊嚴盛大，最後引燃王船，每個人以最敬仰之心，恭送王船將邪卮驅走，留下平安與幸福。

擔任主典官的麥寮鄉長蔡長昆指出，王船活動起源自於先民對五年千歲的信仰，藉由五年一度的巡狩遶境，清淨地方、為百姓驅瘟除煞，最後乘坐王船出海，帶走一切災厄疫病，以祈求消災解厄、闔家平安。

蔡長昆說，麥寮王船祭系列活動從今年9月起，共分「迎王接旨」、「開斧大典」、「祈福遶境」及「恭送王船」4個不同階段進行，至目前為止已完成迎王接旨及開斧大典，及祈福遶境三次的盛大活動，最後壓軸的「恭送王船」本月19、20日兩天在中山鎮安宮廟埕進行祈安法會等法事科儀，昨天將王船送至長庚醫院對面的出海口場地，進行盛大的送王儀式，最後在平安宴中圓滿落幕。

蔡長昆表示，疫情肆虐，國人陷病痛陰霾中，也衝擊各行各業，五年千歲為麥寮在地最大的信仰，今年適逢五年一度的王船祭，期待藉由恭送王船祈求風調雨順，祛除疫情，保佑鄉民安康，經濟蓬勃復甦，地方恢復正常生活與繁榮。

王船是麥寮團結與文化信仰最佳見證，蔡長昆說，麥寮從僻靜小村銳變成工商農蓬勃發展的城市。市容改變了，但是信仰核心和純樸民風始終不變。麥寮王船祭，除保留純樸的信仰，展現麥寮歷史的高度，期許這番民俗底蘊及濃厚人文，藉由王船延續不息。