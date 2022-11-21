善心企業及時送暖 嘉義捐物資助弱勢
嘉義市天主教聖馬爾定醫院為協助因就醫衍生經濟困難者，集結各界愛心捐助；全聯慶祥基金會關注到弱勢家庭的黯淡，針對醫療物資缺乏的合作醫院捐助高單價醫護耗材，為需要的家庭點燃一盞希望燭光。醫院表示，負擔完醫療費用後，高單價醫療用品開銷對弱勢族群來說是筆沉重支出，幸好有企業愛心幫助減輕負擔。
全聯慶祥基金會社工組長呂方妮代表基金會到聖馬爾定醫院捐贈成人紙尿褲、替換式尿片、濕紙巾、營養品、奶粉…等市值逾16萬元的醫護物資。呂方妮表示，通貨膨脹環境下更加重弱勢家庭的負擔，基金會秉持著「取之於社會、用之於社會」的精神，成立多項專案長期投入實物捐贈，讓每一份物資能及時提供給需要者，真正落實對弱勢族群的愛與關懷。
聖馬爾定醫院副院長林慈恩代表院方致贈感謝狀，並誠摯感謝全聯慶祥基金會於2017年起與院方合作至今，年年捐贈不缺席，不僅減輕弱勢病患就醫負擔，也共同攜手建構醫療救助網絡。
醫院社會服務科主任蘇芳滿表示，對弱勢族群來說負擔完醫療費用後，高單價醫療用品需求也是一筆額外沉重支出，經院方社工以及護理師專業評估後，將會給予捐贈物資讓弱勢族群得到妥善的照顧，減輕經濟負擔。
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