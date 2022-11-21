快訊

沒有太大驚喜？ 好市多「黑色購物週」第2天優惠再公開

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉大研發第一支國產發酵豆乳 兼顧健康、營養

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
第一支國產發酵黑豆乳。圖／嘉義大學提供
第一支國產發酵黑豆乳。圖／嘉義大學提供

義大學今天發表第一支國產發酵豆乳，為讓大家更瞭解地產地消的在地風味，現場提供手作體驗，學習如何自製發酵豆乳；嘉大校長林翰謙表示，嘉大研發第一支國產發酵豆乳，讓更多微量元素能被人體細胞吸收，除了風味佳，更能提升身體抵抗力。

校長林翰謙表示，推動在地農業地產地消不但可減少碳排，更能透過由「農場」到「餐桌」的理念，讓消費者買到新鮮、安全的農產品。嘉大食品科學系教師楊懷文嚴選國產大豆品種，精挑乳酸菌種，挑選最佳組合的豆種與菌種，將國產大豆豆漿再晉級，研發第一支國產發酵豆乳，讓更多微量元素能被人體細胞吸收，除了風味佳，更能提升身體抵抗力。

農糧署南區分署長羅正宗表示，國產大豆非基改且新鮮，含有豐富的鈣質、卵磷脂、異黃酮及不飽和脂肪等營養成分，今天推出的發酵黑豆乳為100%具產銷履歷國產豆奶產品，經第三方驗證機構認證，兼顧新鮮、營養。

嘉義大學今天下午於蘭潭校區員生消費合作社前舉辦第一支國產發酵豆乳暨食農教育活動，由嘉大校長林翰謙、農糧署南區分署長羅正宗及嘉農農產加工生產合作社理事主席黃家均出席支持，歡迎消費大眾一起品味100%在地契作生產，新鮮且安全的健康好滋味。

嘉大校長林翰謙致詞。圖／嘉義大學提供
嘉大校長林翰謙致詞。圖／嘉義大學提供
食農教育活動吸引大朋友小朋友一起體驗手做發酵豆乳。圖／嘉義大學提供
食農教育活動吸引大朋友小朋友一起體驗手做發酵豆乳。圖／嘉義大學提供
第一支國產發酵豆奶新鮮安全且健康非常適合全家大小飲用。圖／嘉義大學提供
第一支國產發酵豆奶新鮮安全且健康非常適合全家大小飲用。圖／嘉義大學提供
農糧署南區分署長羅正宗長致詞。圖／嘉義大學提供
農糧署南區分署長羅正宗長致詞。圖／嘉義大學提供
嘉大教師將國產黑豆豆漿再晉級，研發第一支國產發酵豆乳。圖／嘉義大學提供
嘉大教師將國產黑豆豆漿再晉級，研發第一支國產發酵豆乳。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（中）、農糧署南區分署長羅正宗（左五）等共同推廣國產發酵豆乳。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（中）、農糧署南區分署長羅正宗（左五）等共同推廣國產發酵豆乳。圖／嘉義大學提供

義大 嘉義 農糧署

延伸閱讀

嘉大校慶103周年 傳承創新卓越精進

以交趾陶打造溪蟹教育園區 嘉大兼顧技藝傳承與環境保育

農糧署輔導業者推國產小麥麵粉 健康友善環境

校園采風輕旅行嘉大啓航 輕鬆玩校園喝咖啡品茗

相關新聞

陳吉仲出席 嘉義全台首座BOO全日大林智慧生鮮物流啟用

全日大林智慧生鮮物流園區今天正式啟用，為全日物流集團投資18億的全台首座BOO模式公私協力興建，並經行政院農委會輔導之「...

影／台南歸仁多處地面爆裂路面成河 因200公釐水管爆裂

歸仁區民生南街一段多處地面上午突然爆裂，噴出水柱、冒出滾滾水流造成民生南街與附近的大順街一帶路面成河，人車紛紛走避；自來...

日本曾賣到斷貨道歉 全台唯一「平價版無印良品」台南開幕

號稱「平價版無印良品」的日本大創新品牌「Standard Products」，全台第一間店的已經在台南南紡購物中心設立，...

台南龍崎唯一市場廢市、10年沒超商引熱議 區公所有動作了

台南市龍崎區是少數沒有菜市場、連鎖超商進駐的行政區，連日成為網友與地方話題。父老笑說與缺超商的左鎮區相較「這裡人口更少、...

嘉大研發第一支國產發酵豆乳 兼顧健康、營養

嘉義大學今天發表第一支國產發酵豆乳，為讓大家更瞭解地產地消的在地風味，現場提供手作體驗，學習如何自製發酵豆乳；嘉大校長林...

嘉義知名阿娥豆花火災後重開賣 店家：抱歉讓大家等那麼久

因一場火警致使嘉義市文化路夜市知名阿娥豆花攤燬之一炬，經過3個多月業者終於在今天下午重新開賣；王姓業者表示，休息期間每天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。