嘉大研發第一支國產發酵豆乳 兼顧健康、營養

嘉義大學今天發表第一支國產發酵豆乳，為讓大家更瞭解地產地消的在地風味，現場提供手作體驗，學習如何自製發酵豆乳；嘉大校長林翰謙表示，嘉大研發第一支國產發酵豆乳，讓更多微量元素能被人體細胞吸收，除了風味佳，更能提升身體抵抗力。

校長林翰謙表示，推動在地農業地產地消不但可減少碳排，更能透過由「農場」到「餐桌」的理念，讓消費者買到新鮮、安全的農產品。嘉大食品科學系教師楊懷文嚴選國產大豆品種，精挑乳酸菌種，挑選最佳組合的豆種與菌種，將國產大豆豆漿再晉級，研發第一支國產發酵豆乳，讓更多微量元素能被人體細胞吸收，除了風味佳，更能提升身體抵抗力。

農糧署南區分署長羅正宗表示，國產大豆非基改且新鮮，含有豐富的鈣質、卵磷脂、異黃酮及不飽和脂肪等營養成分，今天推出的發酵黑豆乳為100%具產銷履歷國產豆奶產品，經第三方驗證機構認證，兼顧新鮮、營養。