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嘉大研發第一支國產發酵豆乳 兼顧健康、營養
嘉義大學今天發表第一支國產發酵豆乳，為讓大家更瞭解地產地消的在地風味，現場提供手作體驗，學習如何自製發酵豆乳；嘉大校長林翰謙表示，嘉大研發第一支國產發酵豆乳，讓更多微量元素能被人體細胞吸收，除了風味佳，更能提升身體抵抗力。
校長林翰謙表示，推動在地農業地產地消不但可減少碳排，更能透過由「農場」到「餐桌」的理念，讓消費者買到新鮮、安全的農產品。嘉大食品科學系教師楊懷文嚴選國產大豆品種，精挑乳酸菌種，挑選最佳組合的豆種與菌種，將國產大豆豆漿再晉級，研發第一支國產發酵豆乳，讓更多微量元素能被人體細胞吸收，除了風味佳，更能提升身體抵抗力。
農糧署南區分署長羅正宗表示，國產大豆非基改且新鮮，含有豐富的鈣質、卵磷脂、異黃酮及不飽和脂肪等營養成分，今天推出的發酵黑豆乳為100%具產銷履歷國產豆奶產品，經第三方驗證機構認證，兼顧新鮮、營養。
嘉義大學今天下午於蘭潭校區員生消費合作社前舉辦第一支國產發酵豆乳暨食農教育活動，由嘉大校長林翰謙、農糧署南區分署長羅正宗及嘉農農產加工生產合作社理事主席黃家均出席支持，歡迎消費大眾一起品味100%在地契作生產，新鮮且安全的健康好滋味。
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