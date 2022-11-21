建構全國冷鏈系統 台灣農產將可行銷世界

農委會主委陳吉仲今天參加全日大林智慧生鮮物流園區啟用時說，中央已備妥126億元經費，要在全國各地建置冷鏈設備，完成之後台灣所有的農產品就可以行銷全世界，增加農民所得。

位於嘉義縣大林糖廠全日大林智慧生鮮物流園區今天舉辦啟用典禮，是全台首座BOO（Build-Own-Operate）公私協力建成的區域冷鏈物流中心，耗資新台幣18億占地4.4公頃，陳吉仲與嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、全日流股份有限公司董事長陳旭初等來賓一同剪綵。

陳吉仲致詞表示，要解決農產價格波動的問題，降低蔬果供應端的損耗，就必須建構完整的冷鏈系統。

陳吉仲說，行政院投126億元建置全國冷鏈物流體系，希望各地農業相關團體一起來申請，把國家級、外銷、區域、農民團體的冷鏈物流系統全都建構完成，農民只要顧好生產品質，台灣農產品就可以行銷全世界，農業產值大幅度增加，農民所得也增加。

他舉雲林的例子，在上星期甘薯冷鏈設備完成，讓甘薯可以儲存8至10個月，並可陸續做為加工品，讓甘薯一直維持在很好的價格；雲林的牛番茄也一樣，透過冷鏈降低損耗，維持價格。

另外，3月採收的恆春半島洋蔥，以前只有3家通路商在決定價格，農委會協助農會做冷鏈，擺脫通路商的壟斷，也讓洋蔥價格一直維持在很好的水準；現在不會因農產品豐收，價格就會下降。

陳旭初則表示，大林智慧生鮮物流園區服務包含「低溫倉儲」、「預冷催熟」、「截切加工」與「分撥理貨」四大功能，將產品標準化並配合全程冷鏈運輸，一站式服務形成新型態蔬果供應鏈模式。