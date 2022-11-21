嘉義知名阿娥豆花火災後重開賣 店家：抱歉讓大家等那麼久

因一場火警致使嘉義市文化路夜市知名阿娥豆花攤燬之一炬，經過3個多月業者終於在今天下午重新開賣；王姓業者表示，休息期間每天都有客人打電話過來關心，今天總終於重新開賣，抱歉！讓大家等那麼久。

返鄉準備投票的陳小姐說，從小就是阿娥豆花的客人，即使搬到屏東每次回婆家都會來吃豆花，火警意外後每次回來都會關心什麼時候會重新開賣，得知今天開始營業，擔心會有人潮，時間一到就過來買。覺得他們家豆花和別家比較起來較香、較好吃。

王姓業者說，停售期間每天都有客人詢問何時重新開賣，尤其五、六、日電話最多；抱歉，不好意思讓大家等那麼久；原本周二公休，一來考量許多客人的期待，二來新的營業場地還沒有完全適應，所以明天周二持續營業。營業時間從下午2時30分開賣，到晚上11時左右。