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嘉義知名阿娥豆花火災後重開賣 店家：抱歉讓大家等那麼久

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
下午剛開賣即有客人前來排隊。記者李宗祐／攝影
下午剛開賣即有客人前來排隊。記者李宗祐／攝影

因一場火警致使嘉義市文化路夜市知名阿娥豆花攤燬之一炬，經過3個多月業者終於在今天下午重新開賣；王姓業者表示，休息期間每天都有客人打電話過來關心，今天總終於重新開賣，抱歉！讓大家等那麼久。

返鄉準備投票的陳小姐說，從小就是阿娥豆花的客人，即使搬到屏東每次回婆家都會來吃豆花，火警意外後每次回來都會關心什麼時候會重新開賣，得知今天開始營業，擔心會有人潮，時間一到就過來買。覺得他們家豆花和別家比較起來較香、較好吃。

王姓業者說，停售期間每天都有客人詢問何時重新開賣，尤其五、六、日電話最多；抱歉，不好意思讓大家等那麼久；原本周二公休，一來考量許多客人的期待，二來新的營業場地還沒有完全適應，所以明天周二持續營業。營業時間從下午2時30分開賣，到晚上11時左右。

今年8月9日凌晨嘉義市文化路夜市傳出火警包括阿娥豆花、服飾商場野牛谷、中藥房、娃娃機店及3C店等商家遭焚毀，幸好沒有傳出人員傷亡；案件目前仍在嘉義地檢署偵辦中。

店家忙著招呼客人也接不少訂購電話。記者李宗祐／攝影
店家忙著招呼客人也接不少訂購電話。記者李宗祐／攝影
屏東返鄉的陳小姐一開賣就跑過來買豆花。記者李宗祐／攝影
屏東返鄉的陳小姐一開賣就跑過來買豆花。記者李宗祐／攝影
知名小吃阿娥豆花今天下午重新開賣。記者李宗祐／攝影
知名小吃阿娥豆花今天下午重新開賣。記者李宗祐／攝影
知名小吃阿娥豆花今天下午重新開賣。記者李宗祐／攝影
知名小吃阿娥豆花今天下午重新開賣。記者李宗祐／攝影
知名小吃阿娥豆花今天下午重新開賣。記者李宗祐／攝影
知名小吃阿娥豆花今天下午重新開賣。記者李宗祐／攝影
新營業場所內用空間較舊攤位寬敞舒適。記者李宗祐／攝影
新營業場所內用空間較舊攤位寬敞舒適。記者李宗祐／攝影

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