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6成上班族嚮往住台南 黃偉哲陣營：南漂族湧現

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
根據1111人力銀行最新調查，全台有將近6成上班族嚮往居住在台南，其中約2成已開始計畫「南漂」。圖／台南市政府提供
根據1111人力銀行最新調查，全台有將近6成上班族嚮往居住在台南，其中約2成已開始計畫「南漂」。圖／台南市政府提供

根據1111人力銀行最新調查，全台有將近6成上班族嚮往居住在台南，其中約2成已開始計畫「南漂」，台南市長黃偉哲表示，北漂拉力明顯降低，台南市淨移入人口連3年正成長，市府團隊打造宜居城市的用心正逐漸顯現成果。

黃偉哲競選總部發言人邱莉莉表示，「南漂潮」的湧現，一方面反映半導體產業與傳統產業隱形冠軍蓬勃發展，黃偉哲招商成果為台南帶來自信，也反映政府平抑物價與推行居住正義的效果；黃偉哲任內首度興建社宅，今年也第一次實施囤房稅，未來會延續進步市政，繼續拚包租代管與租金補貼，相信有更多南漂族能在台南安居樂業。

人力銀行調查，全台有接近6成的上班族嚮往移居台南，其中有2成正在規畫移居，受訪者普遍認為，居住台南可享有3大優勢，認為台南是美食之都占53%，物價低占38%，生活步調慢占34%。另外，房租等支出比較低，能有較多餘裕用在娛樂或其他消費，造成南漂有明顯拉力。

南市府指出，台南市淨遷徒人口數，2019年有37人，2020年251人，2021年提升高到1561人，呈跳躍式成長，主要原因就是投資案多、創造商機，包含台積電、聯電等大廠投資台南，創造就業機會。

民政局戶政科長楊國忠表示，這幾年來因為南科關係，投資金額超過1.35兆，創造1800億的產值及3萬個工作機會，就業機會增加人口自然就成長。市府表示，除了南科本身釋出的職缺之外，群聚效應也帶動周邊生活機能，在南科台南園區與沙崙智慧綠能科學城帶動下，產業聚落更完整，生活機能不斷提升。

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