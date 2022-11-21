農委會主委勘災 台南鹽水小番茄將公告列現金救助

今年南台灣高溫少雨，衍生相關病蟲害，台南地區洋香瓜及小番茄大量減產，農委會主委陳吉仲今近午南下台南後壁及鹽水勘災，宣布將鹽水小番茄列為天然災害現金救助，每公頃5萬1000元，洋香瓜因受損情形待進一步確認，將安排下周再次勘查。

台南後壁、北門、安南區洋香瓜近月來災情擴大，疑因高溫少雨而「瘋欉」，不少瓜果捲曲變黃發育不良果粒停滯生長，粗估受損面積約5成以上，鹽水地區小番茄也有類似情形，災情持續擴大。

立委賴惠員日來接獲市長黃偉哲、農業局長李建裕反映，今邀請農委會主委陳吉仲等氣候人前往後壁、鹽水會勘，不少農民趕來向陳吉仲哭訴農民說，洋香瓜每公頃成本不含工資就要約3萬5上下，小番茄至少1萬元，「現在攏害了了」。

陳吉仲由李建裕、後壁農會理事長蕭麗姿、總幹事林怡歆等人陪同，中午來到後壁區竹林里洋香瓜田勘查，台南區農改場及農糧署簡報時說，上周來後壁勘查20處洋香瓜田，約有2處半受損，估計受損率約14%，除可能是今年異常天氣，農田土壤健康狀況不佳也亟待改良。

李建裕則說，上周去北門錦湖里勘查洋香瓜「瘋欉」受損，更有不少農民全區田泡湯，看了很心酸，安南區也有類似情況，災情超乎預期，比14%多很多。

陳吉仲總結時說，為求慎重，下周會請後壁農會、區公所、台南市政府農業局、農委會農糧署南區分署、台南區農改場人員再次來後壁勘災，而農田土壤健康改良，也會辦說明會輔導農民改善。

陳吉仲中午也趕至鹽水區三和里急水溪畔勘查小番茄受損情形，鹽水農會總幹事邱子軒說，鹽水區小番茄今年栽種面積約73公頃，因氣候異常疑粉葉粉蝨等病蟲害影響，約3至5成受損，雖然拍賣市場較去年同期上漲約1成，但產量少交易量越少4成，農民收入反減少。賴惠員也呼籲農民要加速加入農業保險，降低農損風險。