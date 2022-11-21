延宕20年土庫幼兒園終能動工 預定地老樹全數溫馨移植

延宕20年的雲林縣土庫鎮聯合幼兒園終於動工在即，1億2千餘萬元將打造綠建築生態校園，可容納兩百多名幼童並有交通車接送，和相鄰的埤腳國小形成教育園區，今天舉行樹木移植動土儀式，將把預定地上數十棵老樹移植作為綠化之用，展現生命教育，工程近期內發包動工，將提供土庫孩童優質上學環境，不必再擠在活動中心上課。

土庫鎮公所今天舉辦鎮立幼兒園新建工程移樹動工祈福典禮，由鎮長張榮麗、代表會主席張維心、立委蘇治芬秘書謝夙秋及鎮代、里長共同主持移樹儀式，每個人手持小鋸子，將樹枝鋸下，象徵老樹平安移植，將來庇蔭孩童健康成長、快樂學習。

鎮長張榮麗指出，該工程斥資逾1.2億元，中央補助8400萬元、縣府補助2000萬元、公所自籌800萬元，總面積約半公頃，將由原本僅能收納70餘人擴增至242人，有效解決目前鎮幼班級分散資源不集中的問題，將來啟用有交通車，免得家長舟車勞頓接送孩子。

鎮代主席張維心和鎮代許群英、蕭金池也以個人小時候擠在社區活動中上課的情形，細說土庫沒有聯幼的苦處，他們說，該預定地早已核定，受限於經費歷經約20年一直無法興建，土庫鎮民心願難達成，如今經費到位動工在即，心情感觸特別深，期待工程早日順利完成，讓土庫囝仔不必再擁擠的空間上課，接受更好的啟蒙教育。

建築師郭亘榮說明聯幼建造設計，採現代風格建築搭配中央大遊戲廣場，園區全數綠建築，人車分流，更有許多結合校園美化的生態教育設施，廣場也將在假日開放給民眾休閒，工程在近期決標後即可開工。