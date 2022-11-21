陳吉仲出席 嘉義全台首座BOO全日大林智慧生鮮物流啟用

全日大林智慧生鮮物流園區今天正式啟用，為全日物流集團投資18億的全台首座BOO模式公私協力興建，並經行政院農委會輔導之「區域冷鏈物流中心」；農委會主委陳吉仲出席表示，唯有冷鏈系統做好，農民只要顧好前端的品質，絕對有信心讓台灣所有的農產品行銷全世界。

今天啟用典禮邀請Farmind株式會社長崛內達生、農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文及縣農會總幹事黃貞瑜等貴賓出席剪綵；崛內達生表示，全世界都在談論減少食品浪費，蔬果冷鏈建成正是減少的手段，兩家公司在台灣、日本將聯手讓農產品質越來越好。

園區占地4.4公頃，內部包含低溫倉儲、預冷催熟、截切加工與分撥理貨4大功能，並將產品標準化，配合全程冷鏈運輸一站式服務，形成新型態蔬果供應鏈模式，將傳統供應鏈截切生鮮的3天儲架壽命，延長至7天儲架壽命，降低蔬果供應端損耗，也積極投入ESG布局，建立農產品循環經濟，使農業廢棄物有效再利用，降低環境負擔。

陳吉仲表示，嘉義縣產出的番茄、柑橘及葡萄柚產量，在全國名列前茅，冷鏈物流系統更加完善，將能支撐農產品質與平均價格，2年126億經費在立委陳明文爭取下，已開始在全台各地建置，唯有冷鏈系統做好，農民只要顧好前端的品質，絕對有信心讓台灣所有的農產品行銷全世界。

陳吉仲指出，以全日物流當典範，希望各地所有團體，在不同規模，有國家級外銷、區域、地方到農民團體，若全部建置好，台灣農業產值會大幅度增加，農民的所得也會增加，持續建立全國物流冷鏈中心，也感謝社長崛內達生為台灣農業部門的建立。

董事長陳旭初表示，全日物流原本是一家冷鏈物流公司，從成立大林智慧生鮮物流開始，要轉行成一家生鮮蔬果重要的供應鏈者，為台灣食安，尤其是農業方面進一份心力，在經濟部商業司協助指導下，期待成為雲嘉地區重要的生鮮食材交易平台。

翁章梁說，冷鏈物流是重要觀念的革命，穩定農產物價及保鮮，園區涵蓋4大功能，有效整合一站式冷鏈運輸流程，是非常完整的冷鏈包括農產品加工思維，嘉縣府也正與農委會申請新的冷鏈系統，幫助農民行銷農產。