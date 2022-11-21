影／台南歸仁多處地面爆裂路面成河 因200公釐水管爆裂

歸仁區民生南街一段多處地面上午突然爆裂，噴出水柱、冒出滾滾水流造成民生南街與附近的大順街一帶路面成河，人車紛紛走避；自來水公司派員封閉數十公尺路段調查、中午確認是200公釐地下水管爆裂，下午開挖搶修，預計晚間六點左右可以更新管線。

當地歸仁南興里民眾反映，附近社區自來水管線老舊，加上區內有許多工廠大型車輛經常出入輾壓，經常傳出水管破裂漏水，因為路面下土石遭沖刷，路面經常凹陷，應該全面更換管線、重新鋪設路面才能夠防止再次發生。

當地住戶表示，清晨五點多就發現水壓變低，後來附近地區也紛紛停水、影響商家做生意與民眾生活。