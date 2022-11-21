日本曾賣到斷貨道歉 全台唯一「平價版無印良品」台南開幕

號稱「平價版無印良品」的日本大創新品牌「Standard Products」，全台第一間店的已經在台南南紡購物中心設立，去年該品牌在日本開店時造成轟動，主打高品質商品，但售價以99、139元為主，在日本賣到商品被搶購一空，店家主動出面道歉。

南紡表示，「Standard Products」12月20日在南紡購物中心A2館3樓開幕，該品牌以「好一點，更好了」為經營概念，主打高質感、簡約、設計一致性、商品品質提升的日系生活雜貨。

其店裝有別過往DAISO大創的鮮明色彩形象，特別使用大量木質陳列櫃與灰色鐵架結合，以整體簡約、文青的全新風貌登場；商品設計風格也與DAISO大創有更大的區別，多以沉穩的黑、白、灰色調為設計，提供收納、餐具、浴用品、文具等各式生活用品。

商品售價以 99元、139元為主，但也有部分單價較高的商品選擇，新品牌著力於開發日本製造的商品，提高實用性與商品質量，刀具、餐具等商品皆找尋日本知名產地生產製造;同時也致力開發環保永續材質的商品，強化延續性。每年預計開發多件新商品，讓消費者能在一家店內，經常有不同驚喜。

DAISO大創以多樣化商品、高CP值價格，深受台灣學生族群及小資族喜愛。2018年開創的姊妹牌THREEPPY也於2020年登陸台灣，精緻、可愛、粉嫩系的商品風格，激起消費者的購買慾與少女心。2021年再度開發全新品牌「Standard Products」，以「好一點，更好了」為經營概念，主打高質感、簡約、設計一致性、品質提升的日系生活雜貨。

2021年3月第一家Standard Products在日本澀谷開幕，開幕首週即湧入滿滿人潮，掀起一股轟動，店內百項商品被搶到無貨可賣，日本Standard Products更是發出道歉公告，可為近年市場最有話題品牌之一。2022年4月3品牌(DAISO/STANDARD PRODUCTS/ THREEPPY)旗艦店於頂級購物區東京銀座開幕，開幕盛況空前非同凡響。同年5月海外第一家Standard Products也於新加坡開幕。