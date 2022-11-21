台南龍崎唯一市場廢市、10年沒超商引熱議 區公所有動作了

台南市龍崎區是少數沒有菜市場、連鎖超商進駐的行政區，連日成為網友與地方話題。父老笑說與缺超商的左鎮區相較「這裡人口更少、機會更渺茫」。區公所今天回應表示，市政府對此輿情相當重視，已委由公所研議吸引超商進駐增進民眾購物便利。

龍崎區唯一的市集「廢市」已長達10年，然而建築位置居核心街區，廢市後雖部分空間規畫為「采竹生活館」委外營運，但平日空蕩蕩，許多空間仍可提供超商業者進駐。

區公所表示，已擬訂「龍崎區舊公有零售市場超商進駐計畫」，規畫將舊有攤位區空間劃分辦理招商；公所超商進駐計畫已送市府核准通過，預計於年底上網辦理招標作業，「可望有超商能夠進駐」。

區長顏振羽說，感謝市長黃偉哲對公所招商計畫大力支持，讓超商有機會能進駐龍崎，藉此引進超商業者服務機能、增進大眾生活便利性，讓民眾不管是在台南哪個行政區，都能夠因為超商服務而生活更便利，同時全南市也達成「一區一超商」的目標；將來龍崎虎形山公園周邊核心街區有更方便的超商服務，再連結龍崎光節空山祭年度活動觀展人潮，未來將大大提升吸引休閒觀光人口動力，可望推動地區觀光產業發展增長地方經濟。