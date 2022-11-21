1126方便民眾投票 台南市路邊停車格暫停收費1天

11月26日投票日，台南市政府為方便民眾返鄉投票，當天台南市路邊停車格，包含智慧停車柱格位，都暫停收費1天。另外，交通局南門路繳費服務處暫停服務1日、安平保管場當日不開放領車。

台南市交通局長王銘德表示，為便利民眾投票，投票當日台南市路邊停車格位暫停收費。南門路繳費服務處暫停服務1日，民眾若有停車費繳費需求，可利用「台南好停APP」線上繳費，至今年12月31日止，加入會員並使用APP線上支付繳納南市路邊停車場停車費可享有「每筆折扣2元」優惠，同時APP也有「即時停車地圖」可查詢路邊剩餘格位，民眾可善加利用，節省尋找停車位的時間。

停車營運科長陳英傑指出，除了路邊停車路段暫停收費之外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等50處，因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運。

交通局表示，若有不肖人士假借管理單位名義在有出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，將涉及竊占、詐欺等罪嫌，將聯合警察機關加強查緝。另，投票日當日警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。