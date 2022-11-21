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嘉市管樂節30周年如期登場 先辦3周末暖身活動
第30屆嘉義市國際管樂節下月登場，市府文化局旁的文化廣場，11月19和20日、12月3和4日、12月10和11日，連3周末辦暖身活動「假日藝文饗宴」，包括管樂團演出、文創手作市集等，讓大小朋友看演出、逛市集，歡迎一起享受舒適優雅的藝文生活。
「嘉義市國際管樂節回來了！」市府文化局表示，去年因疫情影響及辦台灣設計展，管樂節停辦，今年確定12月16日如期開幕，
文化局表示，表演的部分，昨天、前天為嘉頌Combo團；12月3日下午4點到5點為U18 Jazz Band；12月4日下午4點到5點為狄西蘭爵士樂團；12月10日下午3點半到4點半為如婷舞蹈團；12月11日下午3點半到4點半為嘉義聯合管樂團。
還有市集活動，12月3和4日的早上9點半到下午4點半，舉辦「淘氣Ｘ陶器市集」；12月10和11日上午11點到下午5點為「文創手作市集時間」。
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