嘉市管樂節30周年如期登場 先辦3周末暖身活動

第30屆嘉義市國際管樂節下月登場，市府文化局旁的文化廣場，11月19和20日、12月3和4日、12月10和11日，連3周末辦暖身活動「假日藝文饗宴」，包括管樂團演出、文創手作市集等，讓大小朋友看演出、逛市集，歡迎一起享受舒適優雅的藝文生活。

「嘉義市國際管樂節回來了！」市府文化局表示，去年因疫情影響及辦台灣設計展，管樂節停辦，今年確定12月16日如期開幕，

文化局表示，表演的部分，昨天、前天為嘉頌Combo團；12月3日下午4點到5點為U18 Jazz Band；12月4日下午4點到5點為狄西蘭爵士樂團；12月10日下午3點半到4點半為如婷舞蹈團；12月11日下午3點半到4點半為嘉義聯合管樂團。