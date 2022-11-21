故宮南院「在嘉吹吹風 草地音樂會」 串連南北樂團演出

故宮南院周末「在嘉吹吹風，草地音樂會」串連南北樂團表演，昨天於南風廣場演出，吸引民眾在草地上曬著冬陽，欣賞樂團演奏交流；東石國中校長黃國軍說，在草地上聽音樂會，實在是前所未有的享受，不需要受到室內場地的拘束，聆聽著澎湃又輕快的樂曲，整個人都放鬆起來。

3小時的表演，由老鷹樂團與新北市愛林樂團、東石國中音樂班薩克斯風組學生及星特樂團，分別演奏，現場聽眾邊野餐品茶、邊享受悠揚的浪漫；觀眾魏湘伶說，之前疫情大家都躲在家裡，這次能在戶外悠閒，再次享受在遼闊草地上聽音樂會的悸動很棒。

老鷹樂團，是由家長組成的業餘樂手，秉持活到老學到老的樂活理念，經音樂老師陳崇民、謝民鵬指導，樂團成員已40多人，團員常相約公益演出訓練合奏默契；愛林樂團，主要由林口喜愛音樂的退休人員組成，號稱千歲團，但腦袋與手指依舊靈活，不輸年輕人。