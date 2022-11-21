台南安南區將有首座公托和親子悠遊館 預計2024年完工

台南市安南區首座親子悠遊館及公共托嬰中心將在今年底動工，預計2024年2月完工，市府社會局表示，屆時預計可收托0到2歲嬰幼兒共60人，提供安南區良好又平價的托育服務。

市長黃偉哲表示，為解決少子化問題，市府建構友善育兒環境，除了提供自行育兒的家庭經濟支持，會更積極設置公共托育家園，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務，並提供親職活動與教養知能，減輕家長育兒負擔，讓幼童快樂探索、安心成長。

安南區親子悠遊館與托育資源中心地點位在海佃路3段上，於台南市政府消防局第6大隊安南分隊後方空地，場館規畫興建2層樓的建築物，1樓為親子悠遊館，2樓為托嬰中心，預計可收托0到2歲幼兒共60人。

工務局指出，市府爭取衛福部前瞻基礎建設計畫，核定補助2548萬7550元，加上市府自籌3931萬2450元，總經費6480萬元，由工務局代辦安南區托育資源中心新建工程，預計年底動工，2024年2月完工。

該場館西側臨接本淵寮公園，親近自然環境，外觀採用活潑明亮的色澤，以及柔和的圓弧線條勾勒建築物的自明性。2樓托嬰中心有落地角窗，嬰幼爬行到角窗時，無需站立即可一窺窗外世界。