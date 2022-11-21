影／台南歸仁地下自來管線突然爆裂 路面成河停水搶修

台南市歸仁區民生南街上突然路面多處爆裂、噴出水柱，接著水流四溢路面成河、人車紛紛走避，附近地區也紛紛停水；原來是自來水公司地下管線爆裂，水公司人員表示，因為還不清楚管線破裂程度，正調派機具要開挖了解狀況，目前附近地區暫時停水，何時能恢復供水還不得而知。

水公司說，因為地面持續冒水影響通行，工程人員已經拉開封鎖線，並關閉上游水閘門，正派員搶修中。

歸仁區公所表示，一早接獲民眾電話反映，立即通報自來水公司搶修，並派員到現場察看，提醒附近民眾注意、人車提早改道。