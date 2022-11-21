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影／台南歸仁地下自來管線突然爆裂 路面成河停水搶修
台南市歸仁區民生南街上突然路面多處爆裂、噴出水柱，接著水流四溢路面成河、人車紛紛走避，附近地區也紛紛停水；原來是自來水公司地下管線爆裂，水公司人員表示，因為還不清楚管線破裂程度，正調派機具要開挖了解狀況，目前附近地區暫時停水，何時能恢復供水還不得而知。
水公司說，因為地面持續冒水影響通行，工程人員已經拉開封鎖線，並關閉上游水閘門，正派員搶修中。
歸仁區公所表示，一早接獲民眾電話反映，立即通報自來水公司搶修，並派員到現場察看，提醒附近民眾注意、人車提早改道。
歸仁區民生南街一段地面上午突然爆裂、噴出水柱，冒出滾滾水流造成民生南街與附近的大順街一帶路面水流夾雜泥沙成河，人潮紛紛走避；隨即附近地區也紛紛停水、水壓變低，影響商家做生意與民眾生活。
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