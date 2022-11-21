快儲水！台南29日大停水12小時 影響超過16萬戶

水公司將自11月29日上午9時起停水12小時，台南市12個行政區受影響，停水用戶數13萬4337戶、水壓降低戶數3萬231戶，提醒民眾儲水備用。

台水公司六區處表示，配合經濟部水利署曾文南化聯通管工程計畫辦理「聯通管銜接南化淨水場調節池」及「山上淨水場更新改善」，以提升台南地區供水安全，降低南部地區枯旱限水風險及山上淨水場水資源調度備援能力，將自111年11月29日上午9時起至111年11月29日晚上9時止，停水施工12小時。

水公司表示，考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

水公司表示，復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

本次停水及水壓降低區域影響範圍計列如下：

【停水區域】

1.台南市永康區永康里(中山北路以南) 、王行里(王行路以東永科北路以南) 、永明里、網寮里、新樹里、西勢里、北興里、大灣里、東灣里、西灣里、南灣里、北灣里、崑山里、建國里(國道一號以東小東路以南) 、復興里(小東路以南)。

2.台南市安定區蘇林里、蘇厝里、安定里。

3.台南市善化區嘉南里、嘉北里、昌隆里、六德里、六分里、溪美里、田寮里、牛庄里、小新里、蓮潭里、光文里、胡家里、胡厝里、什乃里。

4.台南市大內區大內里、石湖里、石城里、內江里、石林里。

5.台南市山上區全區。

6.台南市左鎮區光和里、澄山里、岡林里。

7.台南市新化區全區。

8.台南市關廟區全區。

9.台南市龍崎區全區。

10.台南市歸仁區全區。

11.台南市仁德區文賢里、保安里、上崙里、後壁里、新田里、仁義里、仁德里、一甲里、土庫里、太子里。

【水壓降低區域】

1.台南市永康區復國里(中華二路以南) 、神洲里、光復里、復興里(小東路以北) 、建國里(國道一號以西小東路以北)。

2.台南市善化區坐駕里、文昌里、東關里、文正里、頂街里、南關里。

3.台南市新市區全區。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https://wateroff.water.gov.tw/)查詢。