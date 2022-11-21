做戲無簡單！嘉義民雄廟藝傳埕素人歌仔戲團趣味登場

嘉義縣文化基金會歌仔戲藝術下鄉計畫走演到縣人口最多的民雄鄉，昨天下午在北勢子新福宮登場演出，由北斗社區長者與秀林國小學童共組青銀世代歌仔戲班，邀請緣龍戲坊團長江明龍授課；江明龍表示，這回打破已設定好的劇本，是由長者親自編排，腦力激盪過程很有趣。

演出現場吸引大小朋友到場「看熱鬧」，副縣長劉培東、縣議員林淑完、秀林國小校長翁雅屏、北斗村長謝志宏、理事長何聰海、總幹事洪光璞、文基會執行長陳尚雍等人出席參與，並由劉培東代表上香祈福貼紅紙，象徵在演出前感謝神明保庇的傳統文化。

最受大家喜愛的是「財神」的加碼，於演出時拋撒錢幣獻祝福，台下觀眾忙著接從天降下的錢幣，氣氛歡樂擠滿人潮；陳尚雍指出，歷經每周3小時，連續3個月的課程訓練，素人演員從看戲到演戲，過程充滿樂趣。

劉培東表示，很久沒看到這樣的野台戲，長者和學童認真演出非常精彩，尤其以環境劇場模式，將廟口當成劇場，重現野台戲榮景，搬演在地故事，寓教於樂。

江明龍表示，這次授課用大家熟悉的環境及慣習用語，透過歌仔戲獨有的閩南語四句聯形式，引導老大人們如何撿予鬥句（押韻），長輩在剛開始上課時眉頭深鎖，到後面的越編越練越有成就感，玩的不亦樂乎。