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居民自覺翻轉 台南新化老街東邊立面整修完竣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
居民自覺翻轉展現成果，台南新化老街東邊立面整修完竣今啟用。圖 ／讀者提供
居民自覺翻轉展現成果，台南新化老街東邊立面整修完竣今啟用。圖 ／讀者提供

台南新化老街東邊街部分立面整修歷經近2年多竣工，今上午啟用典禮，補足老街東側建物景觀數十年來「缺口」，其中，位於老街的第一銀行，更扮演重要角色，讓新化老街再現風華。

新化老街熱鬧繁華，仿巴洛克建是街道一大特色,歷經百年走過歷史變遷，老街道路曾經面臨拆除拓寬命運，難得的是，新化老街居民經由居民表決，投票壓倒性比數得以保留下來。

台南市政府文化局進行老街結構強化立面整修清洗，西邊街煥然一新，東邊街部分立面整修完成，包括惠生醫院、安全針車店、長泰西藥房等，而第一銀行旁兩側3間街屋在早期還沒文資觀念被拆除，外界扼腕不已，後經南市城市文化協會、新化區公所從2020年開始通過市府工程審查、地質探勘、國有土地承租等作業，終於完立面整修，不再讓老街東邊街有缺陷。

今上午舉行竣工儀式，當初大力協助修復立委郭國文、市議員林志展等人都出席，一銀總經理也南下李嘉祥見證這歷史一刻，郭國文更肯定一銀善盡社區責任，投入1千多萬協助修復。

出身新化的文史工作者康文榮說，新化老街更有不少在地故事，如老街王乞生醫生和對面新勝興布莊王老樹及王則修秀才，都出自清水里王厝，三連棟建築物，為東邊街最高及最豪華樓房，二戰期間頂層陽台是新化最高防空哨，更添故事性。

居民自覺翻轉展現成果，台南新化老街東邊立面整修完竣今啟用。圖 ／讀者提供
居民自覺翻轉展現成果，台南新化老街東邊立面整修完竣今啟用。圖 ／讀者提供
居民自覺翻轉展現成果，台南新化老街東邊立面整修完竣今啟用，老街街景更有看頭。圖 ／讀者提供
居民自覺翻轉展現成果，台南新化老街東邊立面整修完竣今啟用，老街街景更有看頭。圖 ／讀者提供

老街 台南

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