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台南羊肉節登場 黃偉哲推廣優質國產羊肉
為推廣台南優質的國產羊肉，由台南市政府及龍崎區農會合辦的2022台南羊肉節活動，今天上午在龍崎竹炭故事館前熱鬧展開，台南市長黃偉哲到場共襄盛舉，向市民及國人推薦台南優質羊肉。
黃偉哲表示，時值冬季期間，食用羊肉正著時，台南是優質羊肉產地，透過這個活動，希望大家都能品嚐到好吃的國產羊肉。
農業局統計，台南轄內有約210戶養羊業者，飼養2.2萬餘頭羊隻，其中肉羊業者有172戶、共飼養1萬3334頭；乳羊業者則有38戶、共飼養8920頭，總飼養頭數為全國第1。
這次台南羊肉節活動，結合了田媽媽餐廳及在地畜牧場共襄盛舉，現場展示藥膳羊肉爐、藥膳羊肉米血湯、酸瓜羊肉、麻油羊肉等料理。近來也是國人開始透過食補調養身體的時節，因此現場還準備了250份藥膳羊肉湯，讓民眾品嘗。
龍崎區農會特別在現場搭設臨時圍籬，由文大畜牧場載來10隻努比亞羊，並準備苜蓿芽粒，提供民眾餵食體驗。龍崎區公所也搭配台南羊肉節，舉辦羊羊得意輕旅行活動，行銷地方畜產特色。
此外，台南市政府與國防部合作，由市府代辦永康「砲校遷建與開發案」，達到永康「創意設計園區」開發與陸軍砲校教、訓合一的雙贏目標。南市府更進一步闢建「關廟區砲校10公尺聯外道路延伸到北新街暨新仁橋改建工程」。市長黃偉哲十分重視工程品質，今天出席謝土儀式。期待新仁橋改善後串聯砲校與社區的交工網絡，達到市府、軍方與地方交通三贏的效益。
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