南市社會局攜手腦麻之友會關懷 暖心相伴不孤單

台南市社會局為提升照顧者身心健康及生活品質，積極建置身心障礙者家庭支持網絡，今年度評選出腦性麻痺之友協會等3個優良單位，共4名社工、18名志工為身心障礙者家庭關懷訪視服務，服務已超過1000人次。

社會局表示，其中在地服務23年的台南市腦性麻痺之友協會，從服務腦性麻痺個案及家屬出發，不斷擴充服務量能及廣度，即便面對的是不同的身心障礙類別，仍未改服務熱誠，持續運用志願服務人力辦理到宅關懷、電話問安身心障礙者及照顧者，提供相關支持及資訊，並結合民間社會福利資源協助解決問題，提高身心障礙者家庭生活品質。

阿香獨自照顧82歲且重聽的丈夫及有認知障礙的47歲兒子，丈夫因雙耳聽力退化需大聲對談，有時因聽不清楚，需安撫不悅的心情；兒子日常生活需督促協助，阿香也擔憂兒子整日待在房內玩電動遊戲會加重近視度數。阿香長期照顧丈夫與兒子，導致身心疲憊，台南市腦性麻痺之友協會志工到宅關懷訪視了解到阿香的辛勞，主動提供身障家庭照顧者支持與訓練及研習、長照服務相關資訊，阿香並鼓勵兒子走出家門參與身障團體活動。

台南市3家身心障礙者家庭關懷訪視服務單位分別為台南市腦性麻痺之友協會 (北區、南區、安南、安平、中西區，聯絡電話：（06-2350254)、喜憨兒社會福利基金會 (東區、永康、新化、關廟、左鎮、仁德、歸仁、龍崎區，聯絡電話：（06-2610557)，其他行政區則由台南市身心障礙關懷協會提供服務 (聯絡電話：

06-6590588)，民眾若有身心障礙者照顧問題或須福利諮詢，請打專線洽詢。