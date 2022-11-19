匯聚林木業人才傳授新知 「木場祭」展現不一樣的市集

嘉義舊監獄宿舍群實驗木場下午集結產官學界代表舉行「木場祭」市集，除了聚集宿舍群內以修代租的進駐戶，還包含來自日本德島縣木業總代表中山康博Mr.NaKaYama及日本徳島縣林業課代表，與台灣木業各領域有關的機關團體交流。嘉義市長黃敏惠表示，不但木業人才進駐，更吸引屋瓦、木構建築修繕、維護等專業廠家一同加入，讓市民進一步理解木材質的特性與最新的防災、防蟲科技產品，走入永續生活的舒適環境。

市長黃敏惠表示，實驗木場集合傳統構法與新式構法建築，其永續友善園區景觀不僅在今年榮獲建築園冶獎及國家卓越建設獎外，設計單位原型結構工程顧問有限公司設計師陳冠帆與陳韻愉也獲得ADA建築新銳獎首獎，讓實驗木場成為一座實質可用又亮眼的嘉義新景點，也讓來自日本木業重地的代表感受傳統日式宿舍另一種再利用的可能性。

黃敏惠表示，實驗木場不僅是市區內超過6千多棟木構造修繕諮詢的中心，也扮演木材質研究、加工與實驗的重要角色。這次市府首次辦理以「木」相關內容的專業市集木場祭，不僅木業人才進駐，為民眾講解專業知識，更吸引屋瓦、木構建築修繕、維護等專業廠家一同加入，讓市民進一步理解木材質的特性與最新的防災、防蟲科技產品，共同追求永續生活的舒適環境，讓「永續發展」能深入民眾生活、成為實踐。

文化局表示，此次參與邀請Taiwan Tokusima wood export Group、大新工藝社、木之家的種子、日本徳島県スマート林業課、木建築產業研究院、文資建材銀行、林務局嘉義林區管理處、保固興業、亞太防水止漏暨塗料技術協會、原型結構、森居、福樟實業+元翊設計、新豪木工坊、隆盛木業、嘉大木質材料與設計學系、實式木造、德記水泥製品廠、簡直創造，都是在木產業表現優異的佼佼者，每個專業各有所長。

透過此次活動，讓木產業的供應端可以推廣、介紹自己的優勢，使用端可以分享使用心得與問題，並回饋自己的需求和意見，以提升木產業的整合度，並達到木產業中各領域的技術交流、業務串聯等目的。還有材種鑑別區、居家白蟻問題諮詢區、舊物修繕諮詢區等與廣大群眾對話，希望解決民眾的問題，同時也讓大家對木業有更多的認識，進而多加使用相關產品，也擴大產業觸及度。