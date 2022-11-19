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雲林首場力挺18歲公民權音樂會 年輕人以歌表達心志

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林首場力挺18歲公民權音樂會在北港登場，年輕人以歌唱出自己的心志，期待公投能過關。記者蔡維斌／攝影
雲林首場力挺18歲公民權音樂會在北港登場，年輕人以歌唱出自己的心志，期待公投能過關。記者蔡維斌／攝影

雲林縣議員蔡岳儒昨晚在北港登記所舉辦「挺18歲公民權音樂會」，邀請來自台灣鄉村最草根的聲音「 農村武裝青年」表演，吸引大批民眾熱情支持，在優雅的建築與夜景下，聆賞輕曲，年輕一族用歌聲表達熱愛台灣，借歌挺公投

立委蘇治芬與雲林縣長候選人劉建國、北港鎮長候選人張勝智、北港鎮民代表候選人許玉明、許珍娜、仁安里長候選人莊宗正、笨港讀書會會長曾志龍、雲林文化獎得主紀雅博、北辰社區主委薛淑玲、北辰社區副主委林桂蘭出席力挺18歲公民權入憲。

蔡岳儒說，年輕人是社會進步動力，這次5合1選舉，還有18歲公民權入憲複決公投，拜託鄉親一起用同意票支持年輕人，讓年輕人的聲音被聽見，讓年輕人參與政治的熱情被看見，選擇在18日之夜，邀大家一起挺18歲公民權，意義深遠，期讓年輕人的主張能被實現。

北港鎮長候選人張勝智也說，全世界有2百多個國家18歲可投票，透過這次公投，可讓台灣年輕人也能提早參與、體驗民主；也讓台灣與國際潮流更貼近，這一票不只是投給家裡的弟弟與妹妹，也是投給台灣，讓台灣的民主更彰顯。

劉建國說，現在的18歲年輕人可自己決定嫁娶，犯罪被抓到也適用刑法，去年18歲年輕人與大家一起投下公投票，今年18歲年輕人卻不能跟大家一起領選票支持他們認同的人，台灣民主要更進步，一定要支持18歲公民權，讓18歲投票權複決成功，呼籲大家把出外工作的年輕人喚回來一起挺18歲、挺台灣民主。

蘇治芬表示，2020年立院三讀通過民法修正案，將民法成年年齡從原本20歲下修至18歲，《兵役法》及《公務人員考試法》也以18歲作為服兵役、應考試與服公職的界線，台灣已逐漸將18歲作為成年的年齡界限。綜觀世界各國都以18歲作為參與投票、政治的最低年齡，台灣作為民主開放的社會，沒有理由再拖延降低參與政治的年齡門檻，因此大家更應該敞開大門共創更美麗的台灣。

雲林首場力挺18歲公民權音樂會在北港登場，年輕人以歌唱出自己的心志，期待公投能過關。記者蔡維斌／攝影
雲林首場力挺18歲公民權音樂會在北港登場，年輕人以歌唱出自己的心志，期待公投能過關。記者蔡維斌／攝影
雲林首場力挺18歲公民權音樂會在北港登場，年輕人以歌唱出自己的心志，期待公投能過關。記者蔡維斌／攝影
雲林首場力挺18歲公民權音樂會在北港登場，年輕人以歌唱出自己的心志，期待公投能過關。記者蔡維斌／攝影
雲林首場力挺18歲公民權音樂會在北港登場，年輕人以歌唱出自己的心志，期待公投能過關。記者蔡維斌／攝影
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北港 投票 公投

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