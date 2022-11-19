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雲林垃圾處理有妙招 採歐洲機械分選系統

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
全台唯一歐洲原裝設備「全移動式垃圾機械分選系統」已抵台，測試完畢後將進駐雲林斗南掩埋場使用。記者陳苡葳／翻攝
全台唯一歐洲原裝設備「全移動式垃圾機械分選系統」已抵台，測試完畢後將進駐雲林斗南掩埋場使用。記者陳苡葳／翻攝

全台唯一歐洲原裝設備「全移動式垃圾機械分選系統」已抵台，測試完畢後將進駐雲林斗南掩埋場使用，除可處理一般垃圾，還可依不同組合處理家具、廢木料、彈簧床及可燃性營建廢棄物等破碎作業和堆肥成品篩分，可望有效解決縣內各鄉鎮垃圾堆積的風險與壓力。

雲林縣目前的家戶垃圾，仍須仰賴外縣市焚化爐協助處理，縣內垃圾處理方法從2年前引進零廢棄資源化系統（ZWS），今再獲中央補助採購產自奧地利的單軸破碎機、滾筒篩及瑞典打包機等新機組，盼處理垃圾問題，也能做到廢棄物能源化。

全移動式垃圾機械分選系統相關設備上月運至台灣，經測試後將先在斗南掩埋場運作，後也會移動至各垃圾掩埋場操作；環保局說，對比國內目前類似的篩分作業系統，該套設備具優異機動性，及不同組合帶來的處理彈性，可增加58％掩埋空間，減少49％焚化量，降低15％處理成本。

環保局表示，該套設備上線後，預計每日可處理200公噸家戶垃圾，經開袋、篩分有機物、金屬、雜質等後，約產生120噸SRF（固體再生燃料）原料，將依使用端需求，再製品質更高的產品，而工業級壓縮包膜設備則可將體積蓬鬆的SRF有效減容壓縮並包膜暫存，維持產品品質。

全台唯一歐洲原裝設備「全移動式垃圾機械分選系統」已抵台，測試完畢後將進駐雲林斗南掩埋場使用。記者陳苡葳／翻攝
全台唯一歐洲原裝設備「全移動式垃圾機械分選系統」已抵台，測試完畢後將進駐雲林斗南掩埋場使用。記者陳苡葳／翻攝
全台唯一歐洲原裝設備「全移動式垃圾機械分選系統」已抵台，測試完畢後將進駐雲林斗南掩埋場使用。記者陳苡葳／翻攝
全台唯一歐洲原裝設備「全移動式垃圾機械分選系統」已抵台，測試完畢後將進駐雲林斗南掩埋場使用。記者陳苡葳／翻攝
全台唯一歐洲原裝設備「全移動式垃圾機械分選系統」已抵台，測試完畢後將進駐雲林斗南掩埋場使用。記者陳苡葳／翻攝
全台唯一歐洲原裝設備「全移動式垃圾機械分選系統」已抵台，測試完畢後將進駐雲林斗南掩埋場使用。記者陳苡葳／翻攝

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