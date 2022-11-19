影／台南官田汙水下水道開工 強調重視看不到的建設

台南市官田、六甲區第三期汙水下水道工程第一標今天開工，市長黃偉哲表示，很多縣市都不重視這種「看不見的建設」，但他致力推動來改善民眾生活環境。

黃偉哲指出，市民直接感受到的往往是下水道施工帶來的不便，但如果汙水下水道沒有做好，會使生活環境惡臭、蚊蟲、髒亂，造成更大不便。市府獲中央支持努力推動台南各區汙水下水道建設，全台南用戶接管普及率也從107年他上任時的19.03%，到今年年底預計可達到26.34%。

「官田、六甲污水下水道系統」工程共分四期建設，總經費約21.8億元，全期完工後每日處理汙水量可達4,300噸，預計可接管8,450戶。第一期完成水資中心建設，並在第一期、二期完成官田系統汙水管線佈設26公里、用戶接管2,823戶。

目前進入第三期工程，總經費為6.2億元，共分為兩標施作，今開工的第一標工程工期預計將於114年完工，施作範圍涵蓋官田區二鎮里、六甲區二甲里都市計畫區，污水管線長度6,544公尺，接管戶數1,128戶，完工後可將當地生活污水收集至官田水資源中心處理，保護官田、六甲地區濕地生態及提升當地居民生活品質。

下午開工典禮請來營建署長吳欣修、營建署下水道工程處長曾淑娟見證。黃偉哲表示，汙水下水道是在地下「看不見的建設」，但完成後可以改善生活環境、增加再生水利用以及減少河川汙染等多項好處，市府會與中央合作，持續完善台南各地的汙水處理系統建設。

黃偉哲說，去年全台都經缺水困境，建設好汙水處理系統，並利用再生水廠將水資源處理再利用，有助於減緩缺水困境，也減少廢水排入河川造成汙染。