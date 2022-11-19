耶誕心願卡溫馨起跑 認領心願卡助弱勢兒圓夢

耐斯王子大飯店16年來辦耶誕心願卡認領，至今送出逾5千5百份禮物，今年愛心持續不間斷，上午有500位孩童寫下祈願卡，有孩童想要電鍋只因飯常煮不熟，也有孩童想要電熱水瓶，想讓外婆冬天吃藥時能喝到溫開水，每張卡都代表著孩子的希望。嘉義市副市長陳淑慧表示，在耶誕節前夕送出禮物，是帶給孩子希望、溫暖，每位善心人士都扮演著耶誕老人溫暖了孩子的生活也圓了孩子幸福之夢。

耐斯王子大飯店年度盛事-耶誕心願卡活動今年再度募集5百位孩子的心願卡，期盼給孩子一個希望，陪孩子度過溫馨聖誕。上午心願卡啟動儀式起跑，今年贊助單位除了關係企業耐斯企業公司、愛之味公司及第一生技公司、日本王子大飯店台北支店外，奮起福米餅、in89豪華影城也共襄盛舉，注入暖流。

今年受扶助的單位仍以嘉義市政府、台灣世界展望會及嘉義家扶中心三單位為主，蒐集500位孩子的心願。不少孩子都很有孝心，想把禮物送給家人。其中有名孩子許願的禮物是電鍋，因為家裡的電鍋壞了，常常連飯都煮不熟；也有孩子許願一台電熱水瓶，期盼與他相依為命的外婆，能在冬天吃藥時喝到溫開水；甚至有一位孩子許願的腳踏車是想送給阿嬤，希望失去老伴的阿嬤可以騎著腳踏車到各地走走，忘卻喪夫之痛。也有不少孩子期待能收到保暖衣物、被子、球鞋等，或是讀書用的檯燈、桌椅、文具組、筆記本等，這些生活用品對他們而言，都成了期待已久的聖誕禮物。

耐斯廣場總經理鄭百三表示，耶誕心願卡活動儼然成為飯店一項傳統，每年11月上旬就會有善心人士致電詢問關心，還有不少飯店住客得知後，立即加入愛心。能夠延續16年實在不簡單，但覺得還不夠，會召集同仁集思廣益如何將愛心做得更大。

副市長陳淑慧表示，愛心活動連續舉辦16年，累計送出5千5百份以上的愛心禮物，每年支持這公益活動的善心人士都演著耶誕老人溫暖孩子們的生活也圓了孩子們的幸福之夢，每年在耶誕節前夕送出孩子們心裡想要的禮物，每個禮物帶給孩子希望、帶給孩溫暖。

總經理鄭百三當場認領了2張想要來飯店吃耶誕大餐的心願卡，副市長陳淑慧也幫想要挖土機玩具的小朋友一圓心願。奮起福米餅贊助5百包米乖乖，嘉義in89豪華影城贊助5百張科普電影票券