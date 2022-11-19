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戴光宗喊出與星宇航空張國煒合作 太保農產將飛向世界
民進黨嘉義縣太保市長候選人戴光宗，今天喊出昨天與星宇航空創辦人董事長張國煒見面，談下推銷太保市農產合作案；張國煒承諾，在明年4月新開的美國航線，會與他初步合作，全力協助推銷太保農產，共同將最好的優質農產給機上旅客享用。
戴光宗表示，繼與饗賓集團董事長陳啓昌確定合作後，再為太保搶得與星宇航空董事長張國煒合作機會，他說，向星宇航空簡報介紹太保溫室農產，希望能與航空公司合作，將太保優質農產包括極光哈密瓜、網紋洋香瓜、小番茄、有機米和草莓等農產，盼透過星宇航空行銷太保農產，也將太保農產帶向全世界。
張國煒品嘗來自太保的極光哈密瓜後，讚不絕口直說，「驚為天人」，再聽完簡報後，跟戴光宗答應，明年4月新開的美國航線，會與他初步合作推銷太保農產，將最好的優質農產給機上旅客享用，全力協助。
戴光宗也說，這次洽談合作非常成功，最後張國煒還比出勝利手勢及俏皮的飛行動作，為他選戰加油打氣；戴光宗強調，讓他當選市長，未來將率領公所團隊和星宇航空後續洽談合作，落實讓太保農產飛向世界。
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