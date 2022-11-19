聽新聞
test
0:00 / 0:00

花16年10多億興建 嘉義世明慈惠堂瑤池寶殿入火安座

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義世明慈惠堂信徒籌資10多億興建瑤池寶殿，歷時16年竣工（圖／世明慈惠堂提供），昨舉行入火安座。
嘉義世明慈惠堂信徒籌資10多億興建瑤池寶殿，歷時16年竣工（圖／世明慈惠堂提供），昨舉行入火安座。

嘉義世明慈惠堂供奉無極瑤池西王金母大天尊，信徒籌資10多億元興建瑤池寶殿，歷時16年竣工，昨舉行入火安座及建堂42周年慶，內政部長徐國勇代表蔡英文總統贈匾「母儀天下」，與縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等人剪綵揭匾，瑤池寶殿展現精緻廟宇建築工藝，將成宗教文化觀光亮點。

世明慈惠堂位於國道3號竹崎交流道附近，瑤池寶殿建築面積1200多坪，邀全國知名工藝大師共襄盛舉，包括木雕大師林滄洲、蘇晁陞、交趾陶謝東哲大師、彩繪大師洪平順團隊等，外採北式建築，並融合南式交趾陶莊嚴宏偉，內為挑高式建築，結合彩繪、石雕、木刻等廟宇建築工藝。

內殿挑高神龕結網，全為檜木結構，還有重達4公噸純銅鑄的天公爐及整塊原石雕刻而成的石雕龍柱、雕刻24星宿的藻井等，宏偉壯觀、美輪美奐的，讓參觀的信眾讚嘆連連。

徐國勇、翁章梁、黃敏惠、總統府資政張博雅、世明慈惠堂主委蔡金鍊等人剪綵揭下正殿總統贈匾的紅布，徐國勇帶領上香行禮祭拜，徐國勇表示，他代表總統贈匾，感謝各地慈惠堂信眾捐助公益，祈願母娘慈悲，庇佑國泰民安、風調雨順，大家平安。

嘉義世明慈惠堂信徒籌資10多億興建瑤池寶殿，歷時16年竣工，昨舉行入火安座（圖／記者魯永明攝影）。
嘉義世明慈惠堂信徒籌資10多億興建瑤池寶殿，歷時16年竣工，昨舉行入火安座（圖／記者魯永明攝影）。

建築 徐國勇

延伸閱讀

嘉義世明慈惠堂花16年建廟入火安座 蔡總統贈匾

歷時16年完工！嘉義世明慈惠堂入火安座花10多億蓋廟 總統贈匾

空中救難職人 徐國勇今表揚11位空勤模範

台灣戰後第一代建築師高而潘辭世 徐國勇深表哀悼

相關新聞

台南官田汙水下水道 開工

台南市官田、六甲區第3期汙水下水道工程第1標昨天開工，範圍涵蓋官田區二鎮里、六甲區二甲里都市計畫區，接管戶數1128戶，...

黃偉以魔獸首戰為例：政治人物要學運動家 、君子之爭

台南市長選舉第2場公辦政見登場，市長黃偉哲大打4年政績牌，他也提到白天掃街拜票時，有年輕人說今天沒興趣看政見，因為魔獸首...

李俊俋同黨議員掃街力拼9席全壘打 黃敏惠與議員夜市拚選票

民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天上午與9名同黨嘉義市議員候選人前往嘉邑九華山地藏庵參拜祈福，隨後率嘉義隊成員高喊「議員全壘...

雲林首場力挺18歲公民權音樂會 年輕人以歌表達心志

雲林縣議員蔡岳儒昨晚在北港登記所舉辦「挺18歲公民權音樂會」，邀請來自台灣鄉村最草根的聲音「 農村武裝青年」表演，吸引大...

嘉市議員首場政見發表會 焦點仍在她身上

嘉義市議會第11屆議員選舉首場電視公辦政見會今天下午舉行，候選人中以顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節出席政見會最令大家關...

王育敏布袋造勢 李鴻源助選喊出當選治水首任期做起來

選戰最後一周衝刺，國民黨嘉義縣長候選人王育敏今天下午5點半與縣議員候選人蔡信典在布袋武聖宮前辦聯合造勢，近1000名民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。