花16年10多億興建 嘉義世明慈惠堂瑤池寶殿入火安座

嘉義世明慈惠堂供奉無極瑤池西王金母大天尊，信徒籌資10多億元興建瑤池寶殿，歷時16年竣工，昨舉行入火安座及建堂42周年慶，內政部長徐國勇代表蔡英文總統贈匾「母儀天下」，與縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等人剪綵揭匾，瑤池寶殿展現精緻廟宇建築工藝，將成宗教文化觀光亮點。

世明慈惠堂位於國道3號竹崎交流道附近，瑤池寶殿建築面積1200多坪，邀全國知名工藝大師共襄盛舉，包括木雕大師林滄洲、蘇晁陞、交趾陶謝東哲大師、彩繪大師洪平順團隊等，外採北式建築，並融合南式交趾陶莊嚴宏偉，內為挑高式建築，結合彩繪、石雕、木刻等廟宇建築工藝。

內殿挑高神龕結網，全為檜木結構，還有重達4公噸純銅鑄的天公爐及整塊原石雕刻而成的石雕龍柱、雕刻24星宿的藻井等，宏偉壯觀、美輪美奐的，讓參觀的信眾讚嘆連連。