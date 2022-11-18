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中信金融管理學院成立非營利幼兒園 即日起開放招生

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
中信金融管理學院成立國內第一所私立大專院校在校區內設立的非營利幼兒園，即日起開放招生。圖／中信金融管理學院提供
中信金融管理學院成立國內第一所私立大專院校在校區內設立的非營利幼兒園，即日起開放招生。圖／中信金融管理學院提供

中信金融管理學院成立國內第一所私立大專院校，在校區內設立的非營利幼兒園，即日起開放招生，具護理師執照的執行長張文娟表示，只需平價費用就能共享中金院及中信國際實驗教育機構的校園與教學資源，並聘用專業幼教師資發展多元課程。

中金院校長施光訓指出，配合雙語國家政策與公共化教保政策，2017年成立中信國際實驗教育機構，增設國際實驗中學；今年將目光鎖定在幼兒啟蒙教育階段，除了提出小學階段申請，也向教育部國教署申辦非營利幼兒園成功，為大南科居民及就業市民提供符合國家雙語政策，以K-12全階段普惠的優質國際教育，讓孩子共享教學資源，為實踐大學社會責任再邁向新里程碑。

中金院表示，中信非營利幼兒園在本月11日獲准立案招生，招收幼幼班到大班學齡幼兒，為了增加家長接送孩子的便利性，方便鄰近的南科、科工區、工業區的員工子女就讀，規畫2條幼童專用車接送路線，並比照私幼辦理延托，減輕雙薪家長的負擔、安心上班。

中信非營利幼兒園依照非營利幼兒園收費標準，第1胎子女月繳2千元、第2胎1千元，第3胎免收學費，招收滿2歲至未足6歲幼兒。

幼兒園 中信 幼教

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