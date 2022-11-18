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影／小奶貓躲進轎車底盤 好心女車主報警救出當貓奴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
昨天有1隻小奶貓疑似躲進轎車底盤內，女車主擔心移動車子會傷到小貓，但是車子停在快車道上也不是辦法，只好報警求助。圖／讀者提供
昨天有1隻小奶貓疑似躲進轎車底盤內，女車主擔心移動車子會傷到小貓，但是車子停在快車道上也不是辦法，只好報警求助。圖／讀者提供

台南市警六分局昨天獲報，有輛轎車停在中華西路快車道，阻礙來往車輛，員警發現女車主駕車返家途間，突有幼貓從安全島上竄出，躲進該車底盤內，她擔心車子發動傷及幼貓，撥打110求救，最後將車子拖至修理場，請師傅幫忙將幼貓救出，好心車主不忍牠流浪街頭，決定收養牠。

昨天上午9時許，第六警分局鹽埕所副所長林石莫、警員王寅兒獲報到場，發現女車主駕車行經中華西路一段安宮2號橋停等紅燈時，分隔島上有1隻小奶貓疑似躲進轎車底盤內，女子從車底看到貓的小尾巴，牠正躲在車輪輪軸旁不肯下來，她擔心移動車子會傷到小貓，但是車子停在快車道上也不是辦法，只好報警求助。

警方趕緊在轎車後方交通疏導外，也試圖將小貓救出而大費周章，但因小貓躲得太深無法營救，女車主只好請警方通知拖吊車，將車輛拖至維修廠，請修車師傅打開車底保護殼，小心翼翼將驚嚇害怕的小貓救了出來。

「拜託！別弄痛牠，我決定養牠了！」女車主趕緊醒技師務必溫柔，別弄痛貓咪；她覺得與貓很有緣分，為了不讓小奶貓在寒冷街頭流浪，當場決心成為小奶貓的新飼主。

警方到場後在轎車後方交通疏導外，也試圖將小貓救出而大費周章，但因小貓躲得太深無法營救，女車主只好請警方通知拖吊車到場。圖／讀者提供
警方到場後在轎車後方交通疏導外，也試圖將小貓救出而大費周章，但因小貓躲得太深無法營救，女車主只好請警方通知拖吊車到場。圖／讀者提供
最後女車主請警方通知拖吊車，將車輛拖至維修廠，請修車師傅打開車底保護殼，小心翼翼將驚嚇害怕的小貓救了出來。圖／讀者提供
最後女車主請警方通知拖吊車，將車輛拖至維修廠，請修車師傅打開車底保護殼，小心翼翼將驚嚇害怕的小貓救了出來。圖／讀者提供

車主 小貓 車道 收養

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