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北港媽祖300年來首次遶境雲林 7天祈福路線遍及20鄉鎮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，各鄉鎮市和宮廟代表共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，各鄉鎮市和宮廟代表共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影

雲林北港朝天宮為紓解疫情，依媽祖旨意連續3年舉辦悲心廣行大法會，今年除舉辦第3年法會，也將於12月3日到9日舉辦300年創廟以來首次在雲林縣境展開7天6夜全縣遶境祈福，雲林縣長張麗善今天號召20鄉鎮市公所和廟人員參加行前記者會並請全力配合協助北港媽祖遶境祈福事宜。

北港朝天宮今天舉辦「悲心廣行・水陸普度大齋勝會」啟動記者會，由朝天宮董事長蔡咏鍀、張麗善及會常法師引領與會代表上香祈福，並邀請「輪椅天使」歌手任文倩演唱「感謝你的愛」，藉以感謝朝天宮提供身心障礙者、低收入戶等弱勢族群免費報名法會的美意。

蔡咏鍀說，兩年來，朝天宮結合友宮舉辦「水陸普度大齋勝會」；也並展開17天的「媽祖火車環台賜福」，為全台祈福撫慰心靈，度化歷年來鐵路事故傷橫厄的眾生；今年，除將續辦大法會，更首次舉行7天6夜繞境雲林20鄉鎮市的縣境祈福，讓大家感念媽祖慈悲。

張麗善號召全縣20鄉鎮市公所及各廟代表，今天共同參加這場祈福遶境啟動儀式，部分鄉鎮長和宮廟主委都親自參加，並依祈福路線駐蹕宮廟的地點，一一貼上圖卡，象徵祈福之行平安順利。

蔡咏鍀指出，朝天宮媽祖曾到對岸、國外或全島祈福，今年特依媽祖指示，辦理雲林縣境祈福遶境，這也是創廟以來頭一次，7天6夜雲林祈福遶境，12月3日從北港出發，前往水林鄉、口湖鄉、四湖鄉；再轉往山線鄉鎮市後，第6天再從元長鄉返回北港，第7日在北港鎮區遶境後再入廟。感謝縣府及各鄉鎮市公所配合，歡迎各地民眾一起來參與。

北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，各鄉鎮市和宮廟代表共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，各鄉鎮市和宮廟代表共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，各鄉鎮市和宮廟代表共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，各鄉鎮市和宮廟代表共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
7天6夜全縣遶境祈福路線。圖／朝天宮提供
7天6夜全縣遶境祈福路線。圖／朝天宮提供
北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，雲林縣長張麗善和各鄉鎮代表一起參拜。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，雲林縣長張麗善和各鄉鎮代表一起參拜。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，各鄉鎮市代表逐一把路線圖卡貼上，象徵行程順利。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮將首度舉辦雲林縣境20鄉鎮市遶境祈福活動，今天啟動儀式，各鄉鎮市代表逐一把路線圖卡貼上，象徵行程順利。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 遶境 雲林 媽祖 張麗善

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