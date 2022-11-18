助芒果國際產銷 台南玉井建置冷熱雙引擎

台南市政府向中央爭取建置農產加工及冷鏈物流中心與芒果蒸熱設備更新。行政院農業委員會主委陳吉仲今天前往玉井蒸熱處理廠視察設備裝設進度，盼為農民增加更多收益。

台南市政府農業局簡報指出，玉井蒸熱處理廠設備，自民國94年啟用迄今已17年，設備老舊易使果品保質期下降，市府向農糧署爭取設備更新，今年8月芒果期結束後展開舊有設備拆除作業。

台南市農業局指出，爭取中央冷鏈物流中心與芒果蒸熱設備，總經費逾新台幣7億元，以冷鏈物流強化保鮮貯運能力，以蒸熱設備提高外銷品質，擴大農產品內外銷通路，為農民帶來更大收益。

陳吉仲致詞表示，芒果是台灣重要的外銷水果，台南的種植面積最大，且品質非常好，可外銷日、韓，外銷前要經過燻蒸程序，因原本的蒸熱設備老舊，南市府團隊向行政院爭取汰換，獲行政院同意。

陳吉仲指出，從日本引進新設備已汰換完成，不僅可提高燻蒸量能，且燻蒸耗損幾乎接近零，不僅如此，後面還有將近新台幣7億元的工程，要讓台南所有水果品質會更好，可以賣給全國和全世界，農委會與南市府一起努力，使農產品價格維持更好水準。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，玉井蒸熱處理廠新設備將於明年芒果期正式啟用，全程處理時間由原本4.5小時縮短為3小時，每年芒果總處理量最高可達800公噸，並解決熱傷害問題，果品處理良率近100%，大幅提高檢疫處理量能及效率。

玉井區冷鏈物流中心新建工程已公告招標，預計年底動土、113年4月完工，預估每年青果處理量預估至少可達5500公噸，目標市場設定以芒果內銷為主，鳳梨、柚類、蜜棗、番石榴等外銷為輔，透過玉井蒸熱廠與冷鏈物流中心相輔相成。芒果是台南重要果品，平均年產量達7萬8000公噸，居全台之冠，產區橫跨楠西、玉井、南化、官田、大內、左鎮，推估產業相關從業人員超過2萬3000人。