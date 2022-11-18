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台南優質民宿認證計畫 120家過關授證

中央社／ 台南18日電

迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後觀光人潮，台南市政府啟動優質民宿認證計畫，分為5大類評比，全市248家提出申請，120家通過認證，台南市長黃偉哲今天授證肯定。

台南市政府9月啟動優質民宿認證計畫，以提升住宿品質，建立特色品牌；黃偉哲今天授證給120家過關的民宿業者，並感謝市府觀光旅遊局及民宿業者的共同努力。

黃偉哲指出，台南旅宿業近年雖受COVID-19疫情衝擊，但未被打敗，反而逆勢成長；交通部觀光局資料顯示，台南自民國109年起旅宿家數、家數成長率及住宿率居六都之冠。

黃偉哲表示，目前台南民宿家數已達502家，旅館262家，旅宿總家數764家，今年上半年住宿率更是全國第一，顯示台南旅宿的質與量持續提升，受到肯定。

台南民宿文化發展協會理事長柯凱文也說，台南觀光產業住宿率年年表現不俗，近期每個週末市府活動滿檔，假日更是一房難求；優質民宿認證計畫將可協助民宿業者自我檢視及提升服務品質，以更高能量接待國內外旅客。

台南市政府發布新聞稿指出，台南優質民宿認證計畫以旅客視角訂出認證指標，透過認證制度提升整體住宿品質，讓服務更貼近旅客需求；民宿業者以「毛小孩民宿」、「生態景觀民宿」、「風格民宿」、「親子民宿」及「背包客民宿」五大類組自評後報名。

市府觀光旅遊局長郭貞慧告訴中央社記者，此次有248家民宿參與，120家認證過關，市府預定2年後再辦理認證評測。

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