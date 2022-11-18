炎亞綸跨年處女主持秀給台南 韓國超人氣新男團也來了
台南好YOUNG耶誕跨年活動第三波卡司名單今天公布，將邀請韓國超高人氣新生代新男團EPEX，且宣布今年的跨年晚會，邀請炎亞綸擔任主持人，這也是他首次主持跨年活動，去年台南跨年晚會炎亞綸是壓軸嘉賓，今年將處女主持秀獻給台南。市長黃偉哲對於台南耶誕跨年推出的卡司陣容信心十足，一定是全台各最強。
「2023台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動，今天由市長黃偉哲和藝人徐瑋吟（鮪魚）公佈第三波演出名單，將邀請韓國超高人氣新生代新男團EPEX，以及國內一王雙后炎亞綸、魏如萱、艾怡良等重量級超人氣歌手，以及金曲唱作歌手孫盛希、準歌后接班人艾薇、神秘歌姬壞特、饒舌教父大支、音樂才子劉亮延、學霸歌手莫凡新等人氣歌手，都將參與台南的耶誕跨年，帶給粉絲又一波驚喜。
韓國超高人氣新生代新男團EPEX特別錄製了一段影片，開心宣布將以韓國嘉賓的身分參加台南市跨年晚會。團員BAEKSEUNG出道前曾來台旅遊，對台灣留下美好記憶，主唱YEWANG聽說台南有很多傳統美食，像是米糕、碗粿、牛肉湯，希望團員們可以一起品嘗；為了帶給歌迷充滿魅力又多樣的舞台，EPEX表示一定會努力準備。
黃偉哲有信心是全台跨年最強卡司。他表示，卡司分成三波公布不是為了賣關子，是因為名單實在太精采，集結了台日韓眾多人氣歌手與團體，每一波都有驚喜要帶給大家，從12月3日起一路到12月31日，精彩不間斷，歡迎大家12月來台南欣賞表演，順道安排台南冬季小旅行。
主持人說，今年台南跨年晚會將由炎亞綸擔任主持人，這也是他首次主持跨年活動。炎亞綸去年擔任台南跨年晚會壓軸嘉賓，還故意裝大牌讓市長黃偉哲親自介紹他出場，全場笑翻，今年主持晚會會帶來什麼驚喜，相當令人期待。
「2023台南好Young」耶誕跨年系列活動，包括3場親子活動、3場演唱會，將於12月3日起連續五個周末舉辦，陪伴大家歡度耶誕跨年。各場次資訊：
12月3日 (六) 13:30-16:30 蕭壠魔法糖果屋
銀河谷音劇團、街頭藝人、闖關活動
12月4日 (日) 13:00-16:30 善糖甜蜜好時光
蘋果劇團、街頭藝人、闖關活動
12月10日 (六) 13:00-16:30 一起放風迎耶誕
小青蛙劇團、泡泡派對、餐車市集、街頭藝人、闖關活動
12月17日 (六) 19:00-21:30 南瀛草地音樂會主持人：吳建恆
玖壹壹、高爾宣、琳誼、原子少年天王星、潤少
12月24日 (六) 18:30-21:30 搖滾耶誕演唱會主持人：吳建恆、徐瑋吟
八三夭、告五人、壞特te?、原子少年OZONE、同理、劉亮延
12月31日 (六) 19:00-24:30 台南好Young跨年晚會主持人：炎亞綸、徐凱希
炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、Fruits zipper、造夢者樂團（范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧）、孫盛希、麋先生、楊宇騰、大支、艾薇、HowZ、莫凡新
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