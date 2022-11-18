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選前超級星期天 台南候選人不談政治改辦親子泡泡派對

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
選前最後一個黃金周末，台南市議員候選人陳怡珍捨棄傳統的選戰模式，改辦親子泡泡派對，以歡樂嘉年華的形式，與孩子們玩在一起。圖／陳怡珍服務處提供
選前最後一個黃金周末，台南市議員候選人陳怡珍捨棄傳統的選戰模式，改辦親子泡泡派對，以歡樂嘉年華的形式，與孩子們玩在一起。圖／陳怡珍服務處提供

選前最後一個黃金周末，民進黨台南市北區、中西區議員候選人陳怡珍捨棄傳統的選戰模式，改以2場嘉年華形式的親子泡泡派對，與家長、孩子共襄盛舉。陳怡珍說，倒數衝刺的周末她選擇不談政治，將時間留給下一代，相信看到孩子的笑容，比什麼都還重要。

陳怡珍在本周六下午與南區、安平區議員候選人周麗津於西賢公園合辦泡泡派對，超級星期日上午則在孝德公園舉辦親子泡泡派對。選前最後一場親子活動擴大舉辦，不只有「怡珍姐姐」的「泡泡派對」，還加入「妃妃姐姐」的「小小世界盃足球闖關樂」，由專業教練為小朋友設計5個足球技巧關卡，再加上爆米花、棉花糖、叭哺冰、脆皮雞蛋糕等小點心，希望能讓孩子嗨翻天。

陳怡珍表示，姐姐立法委員陳亭妃在立委選舉時，曾舉辦一系列「妃妃姐姐」親子活動，就讓大家知道原來選舉也可以不一樣，叫好又叫座，適逢疫情逐漸解封，親子活動華麗回歸。

陳怡珍說，政見不是兒戲，但是能把孩子的笑容當成一件重要的事，並不容易，她擔任議員以來持續關心教育政策，不管是爭取校園的軟硬體設施，或是第一線教學人員的福利與照護，都是為了提升教育品質而努力，讓孩子能受到更好的照顧，未來也會繼續關注教育議題，打造優質多元教育環境，並重視家庭教育，規畫全面性生育政策，以行動支持年輕家庭。

親子 議員 台南市選舉 2022大選

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