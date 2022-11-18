歷時16年完工！嘉義世明慈惠堂入火安座花10多億蓋廟 總統贈匾

嘉義世明慈惠堂供奉「無極瑤池西王金母大天尊」，原由私人供奉，因神威顯赫香火鼎盛，信徒籌資10多億元在竹崎鄉興建「瑤池寶殿」，歷時16年竣工，上午吉時舉行入火安座暨建堂42周年慶，內政部長徐國勇代表蔡英文總統，贈匾「母儀天下」，與嘉縣市長等來賓剪綵揭匾，場面盛大莊嚴熱鬧。

世明慈惠堂位在竹崎灣橋村南二高竹崎交流道附近，環境優美清靜，林木蒼翠，2006年動土興建，建築面積1200多坪，外採北式建築，融合南式交趾陶莊嚴宏偉，內殿挑高神龕結網，全為檜木結構，加上藝術彩繪石雕木刻，展現精緻廟宇建築工藝，完工後不僅成為國內參拜母娘的聖地，也將是重要宗教文化觀光亮點。

徐國勇、嘉縣長翁章梁、嘉市長黃敏惠、總統府資政張博雅、嘉縣議長張明達、嘉市議長莊豐安、世明慈惠堂主委蔡金鍊等13位來賓共同剪綵，接著揭下正殿總統贈匾紅布，徐國勇帶領上香行禮祭拜，冠蓋雲集，全國各地宮廟代表及信眾參加。

徐國勇說，他特地身穿與小英總統贈匾相同的外套，代表總統贈匾，感謝各地慈惠堂信眾捐助公益，感佩跟他同為獅子會友的蔡金鍊與信眾，費時16年蓋廟，祈願母娘慈悲，庇佑國泰民安、風調雨順，大家平安。

曾任全國獅子會長的蔡金鍊說，30年前，母娘選上他，他擲筊連筊8個聖杯，「瑤池寶殿」籌建過程艱辛，全賴各地善信大德布施贊助，感恩所有功德主出錢出力無私奉獻，成就寶殿，功德無量。