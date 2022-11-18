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選前不撒錢大造勢！基進台南黨部：革除金權政治

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台灣基進台南黨部今天宣示不舉辦花大錢動員的選前大型造勢活動。記者鄭維真／攝影
台灣基進台南黨部今天宣示不舉辦花大錢動員的選前大型造勢活動。記者鄭維真／攝影

台灣基進台南黨部今天宣示不舉辦花大錢動員的選前大型造勢活動，並公布5名候選人「2022改革台南的基進方案」聯合政見，將從明天開始展開350公里行腳，希望用「肉聲」踏遍選區傳達理念給台南市民，展現革除金權政治的決心。

台南黨部主委、東區市議員候選人李宗霖表示，台灣基進反對現今選舉文化花錢動員的造勢活動，因為選舉造勢必然要花大錢，最終政黨會成為金主或財團的「服務業」，令人遺憾的是，這種利益交換的選舉文化是國民黨所遺留，如今卻由本土執政所繼承，台南候選人這次不辦造勢，選擇以350公里行腳的方式宣傳理念、爭取民眾支持，要以行動宣示革除金權政治的決心。

永康區議員候選人吳依潔說，5名候選人提出的聯合政見製成「2022改革台南的基進方案」白皮書，內容提及台南出生率如斷崖般崩落、高齡人口不斷攀升、交通問題日趨惡化、房價暴漲青年居住問題、號稱文化古都卻缺乏長期的文化政策與願景，最後被米蟲議員蛀滿的市議會。

另外，民眾黨中西區、北區議員候選人江明宗今也宣示不在公園插旗幟，要用步行宣揚政見理念，他說，公園景觀是市民共有資產，長時間插旗的作法會降低大家步行其中的意願，阻礙台南低碳城市發展目標，他在競選期間已經步行掃街超過180公里，也積極爭取機會與市民共同在街道走讀，為的就是讓步行城市的理念可以多一點實踐，「歷史街區的振興最需要的就是步行體驗改善」，他要將這樣的理念與經驗帶進台南市議會。

台南 議員 2022大選 台南市選舉

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