環保科技執法上路 嘉義縣查獲違法事業廢棄物

近年來各地營建及事業廢棄物增加，面積廣大嘉義縣偏鄉山區海邊，淪為廢棄物棄置處所，環保局運用科技執法杜絕非法濫倒！日前利用清運車輛GPS系統，透過環保署勾稽環域分析資料、監控清運車輛GPS車行軌跡以及申報資料相互比對異常，當場查獲未經合法申請堆置事業廢棄物。

環保局查獲場址，是領有核發廢棄物清除許可證的合格清除機構所有，卻未申請合法貯存場或轉運站，私自設置貯存場，從事營建混合物簡易分類，從事非法轉運。依查獲縣內清除機構違法私設場地貯存及特定事業廢棄物，違反廢棄物清理法及公民營管理辦法規定，可裁處6千到3百萬元罰鍰，並令業者限期改善，屆期未完成改善，按次處罰。

環保局說，環域分析系統今年分別在民雄鄉及中埔鄉，查獲清除機構未經許可私設廢棄物貯存場、轉運站，從事堆置、簡易分類、處理廢棄物等不法行為，局長張根穆呼籲清除機構業者發揮公德心，莫因一己私利，影響環境及居民生活品質，影響公共安全。