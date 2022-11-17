西螺福興宮遵古禮辦「洗塵大典」 賴副總統為媽祖洗塵

睽違60年，西螺福興宮太平媽踏上古香路，至古笨港、元長、大埤等地區近60處友宮會香祈福，今遵循古禮舉行「洗塵大典」，副總統賴清德到場為媽祖洗塵，敬獻香湯、胭脂水粉、珠寶、木盒寶鏡、人參茶等祭品，為風塵僕僕的媽祖梳妝盥洗，補充元氣繼續福被蒼生。

賴清德說，親自為媽祖洗塵，祈求國運昌隆、社會祥和發展，後疫情時代早日解除，讓人民生活恢復正常安康；西螺福興宮太平媽自清康熙56年（西元1717年）來台，歷經林爽文起事、張丙事件、日本治臺等動亂，庇佑百姓安度危機，是地方重要信仰，近年福興宮積極推廣文化教育、社會服務、地方創生值得肯定。