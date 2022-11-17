快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西螺福興宮遵古禮辦「洗塵大典」 賴副總統為媽祖洗塵

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
副總統賴清德今晚親自為西螺福興宮太平媽「洗塵」。圖／福興宮提供
副總統賴清德今晚親自為西螺福興宮太平媽「洗塵」。圖／福興宮提供

睽違60年，西螺福興宮太平媽踏上古香路，至古笨港、元長、大埤等地區近60處友宮會香祈福，今遵循古禮舉行「洗塵大典」，副總統賴清德到場為媽祖洗塵，敬獻香湯、胭脂水粉、珠寶、木盒寶鏡、人參茶等祭品，為風塵僕僕的媽祖梳妝盥洗，補充元氣繼續福被蒼生。

賴清德說，親自為媽祖洗塵，祈求國運昌隆、社會祥和發展，後疫情時代早日解除，讓人民生活恢復正常安康；西螺福興宮太平媽自清康熙56年（西元1717年）來台，歷經林爽文起事、張丙事件、日本治臺等動亂，庇佑百姓安度危機，是地方重要信仰，近年福興宮積極推廣文化教育、社會服務、地方創生值得肯定。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，太平媽笨港會香祈福，沿途友宮與村落熱情歡迎與招待，很多地方幾乎全庄總動員，家家戶戶置香案、放鞭炮，還有村落號召自組北管軒社、獅陣、武館和鑾轎前來接駕，讓人十分感動；太平媽回鑾西螺市區遶境時，20多間友宮更是精銳盡出，集結駕前團隊、陣頭一同演出，祈求合眾平安、齊享太平。

副總統賴清德今晚到西螺福興宮，親自為太平媽「洗塵」。圖／福興宮提供
副總統賴清德今晚到西螺福興宮，親自為太平媽「洗塵」。圖／福興宮提供
西螺福興宮今晚遵循古禮舉辦「洗塵大典」。圖／福興宮提供
西螺福興宮今晚遵循古禮舉辦「洗塵大典」。圖／福興宮提供

媽祖 賴清德 團隊

延伸閱讀

民進黨力拚濁水溪以南第一席 府院首長雲林輔選劉建國

光復南投綠營關鍵再出重手 賴清德三度赴竹山輔選

賴清德跨海輔選站台 籲澎湖鄉親集中選票支持陳光復

饒慶鈴縱谷車隊掃街 劉櫂豪推賴清德懇託影片

相關新聞

歷時16年完工！嘉義世明慈惠堂入火安座花10多億蓋廟 總統贈匾

嘉義世明慈惠堂供奉「無極瑤池西王金母大天尊」，原由私人供奉，因神威顯赫香火鼎盛，信徒籌資10多億元在竹崎鄉興建「瑤池寶殿...

選前不撒錢大造勢！基進台南黨部：革除金權政治

台灣基進台南黨部今天宣示不舉辦花大錢動員的選前大型造勢活動，並公布5名候選人「2022改革台南的基進方案」聯合政見，將從...

大台南小黃公車獲政府服務獎肯定 明年再增11條路線

大台南小黃公車，以彈性預約、提供即時資訊、跨域合作等模式，實現偏鄉關懷便利生活，並展現在地服務亮點特色，榮獲國家發展委員...

環保科技執法上路 嘉義縣查獲違法事業廢棄物

近年來各地營建及事業廢棄物增加，面積廣大嘉義縣偏鄉山區海邊，淪為廢棄物棄置處所，環保局運用科技執法杜絕非法濫倒！日前利用...

西螺福興宮遵古禮辦「洗塵大典」 賴副總統為媽祖洗塵

睽違60年，西螺福興宮太平媽踏上古香路，至古笨港、元長、大埤等地區近60處友宮會香祈福，今遵循古禮舉行「洗塵大典」，副總...

舊嘉義菸葉廠欲花2.8億修倉庫 被質疑沒編預算原因曝

舊嘉義菸葉廠移撥給市府13年，市府去年自籌2億8000萬，分年編列改造裡面第10、11號倉庫。但有議員發現，明年預算竟沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。