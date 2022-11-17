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西螺福興宮遵古禮辦「洗塵大典」 賴副總統為媽祖洗塵
睽違60年，西螺福興宮太平媽踏上古香路，至古笨港、元長、大埤等地區近60處友宮會香祈福，今遵循古禮舉行「洗塵大典」，副總統賴清德到場為媽祖洗塵，敬獻香湯、胭脂水粉、珠寶、木盒寶鏡、人參茶等祭品，為風塵僕僕的媽祖梳妝盥洗，補充元氣繼續福被蒼生。
賴清德說，親自為媽祖洗塵，祈求國運昌隆、社會祥和發展，後疫情時代早日解除，讓人民生活恢復正常安康；西螺福興宮太平媽自清康熙56年（西元1717年）來台，歷經林爽文起事、張丙事件、日本治臺等動亂，庇佑百姓安度危機，是地方重要信仰，近年福興宮積極推廣文化教育、社會服務、地方創生值得肯定。
西螺福興宮董事長楊文鐘說，太平媽笨港會香祈福，沿途友宮與村落熱情歡迎與招待，很多地方幾乎全庄總動員，家家戶戶置香案、放鞭炮，還有村落號召自組北管軒社、獅陣、武館和鑾轎前來接駕，讓人十分感動；太平媽回鑾西螺市區遶境時，20多間友宮更是精銳盡出，集結駕前團隊、陣頭一同演出，祈求合眾平安、齊享太平。
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