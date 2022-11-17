台南安南市區可見黑琶 山海圳國家綠道添景點

不用到七股，台南安南區市區也可以看到黑琶，台江流域志工胡晉偉就在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區，記錄到今年首批飛來的黑琶，約有30餘隻，並上傳到台江流域環境調查網，同步提供給市府參考，也為台灣山海圳國家綠道再增添新景點。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，海尾路綠道兩側魚塭，自古以來就是台江內海拓墾的歷史場域，見證台江建庄2百年的歷史地理變遷。2015年海尾路綠道開闢完成後，成為居民觀賞黑面琶鷺的最佳景點，一到秋冬黃昏時，大批黑琶就會飛來這裡覓食，同時還有雁鴨等水鳥，十分美麗。

為守護海尾路綠道，大廟興學及台江流域志工1個月多來，除了進行海尾路綠道樹種及樹冠幅調查之外，也展開今年秋冬黑面琶鷺生態調查。一周來，台江流域學習志工胡晉偉率先在海尾路綠道記錄到第一批飛來海尾魚塭的黑面琶鷺，數量30多隻，鳥況十分豐富，消息一傳開，吸引許多鄉親來觀賞。

吳茂成說，海尾路綠道接連台灣山海圳國宣綠道，沿途有5百多棵台灣楝樹及烏桕，還有罕見開白色花的楝樹，兩側魚塭也是珍貴的黑面琶鷺棲地，也可以在此眺望望玉山日出，是台南市最富有特色的環村綠道，歡迎更多市民來山海圳國家綠道散步、騎單車，一起觀賞黑面琶鷺。