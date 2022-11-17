快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

台南安南市區可見黑琶 山海圳國家綠道添景點

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市台江流域大廟興學志工胡晉偉在海尾路記錄到第一批飛來的黑面琵鷺。圖／胡晉偉提供
台南市台江流域大廟興學志工胡晉偉在海尾路記錄到第一批飛來的黑面琵鷺。圖／胡晉偉提供

不用到七股，台南安南區市區也可以看到黑琶，台江流域志工胡晉偉就在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區，記錄到今年首批飛來的黑琶，約有30餘隻，並上傳到台江流域環境調查網，同步提供給市府參考，也為台灣山海圳國家綠道再增添新景點。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，海尾路綠道兩側魚塭，自古以來就是台江內海拓墾的歷史場域，見證台江建庄2百年的歷史地理變遷。2015年海尾路綠道開闢完成後，成為居民觀賞黑面琶鷺的最佳景點，一到秋冬黃昏時，大批黑琶就會飛來這裡覓食，同時還有雁鴨等水鳥，十分美麗。

為守護海尾路綠道，大廟興學及台江流域志工1個月多來，除了進行海尾路綠道樹種及樹冠幅調查之外，也展開今年秋冬黑面琶鷺生態調查。一周來，台江流域學習志工胡晉偉率先在海尾路綠道記錄到第一批飛來海尾魚塭的黑面琶鷺，數量30多隻，鳥況十分豐富，消息一傳開，吸引許多鄉親來觀賞。

吳茂成說，海尾路綠道接連台灣山海圳國宣綠道，沿途有5百多棵台灣楝樹及烏桕，還有罕見開白色花的楝樹，兩側魚塭也是珍貴的黑面琶鷺棲地，也可以在此眺望望玉山日出，是台南市最富有特色的環村綠道，歡迎更多市民來山海圳國家綠道散步、騎單車，一起觀賞黑面琶鷺。

台江 台南 單車

延伸閱讀

台南安南傳怪手翻覆司機被壓車底 救出後命危送醫

台江鳥類友善棲地再擴大 今年首度黑面琵鷺保護區加入

天然氣發電廠要與台史館為鄰 台南民眾連署抗議

新營、安南2全民運動館首曝光 媲美全台最漂亮運動館

相關新聞

歷時16年完工！嘉義世明慈惠堂入火安座花10多億蓋廟 總統贈匾

嘉義世明慈惠堂供奉「無極瑤池西王金母大天尊」，原由私人供奉，因神威顯赫香火鼎盛，信徒籌資10多億元在竹崎鄉興建「瑤池寶殿...

選前不撒錢大造勢！基進台南黨部：革除金權政治

台灣基進台南黨部今天宣示不舉辦花大錢動員的選前大型造勢活動，並公布5名候選人「2022改革台南的基進方案」聯合政見，將從...

大台南小黃公車獲政府服務獎肯定 明年再增11條路線

大台南小黃公車，以彈性預約、提供即時資訊、跨域合作等模式，實現偏鄉關懷便利生活，並展現在地服務亮點特色，榮獲國家發展委員...

環保科技執法上路 嘉義縣查獲違法事業廢棄物

近年來各地營建及事業廢棄物增加，面積廣大嘉義縣偏鄉山區海邊，淪為廢棄物棄置處所，環保局運用科技執法杜絕非法濫倒！日前利用...

西螺福興宮遵古禮辦「洗塵大典」 賴副總統為媽祖洗塵

睽違60年，西螺福興宮太平媽踏上古香路，至古笨港、元長、大埤等地區近60處友宮會香祈福，今遵循古禮舉行「洗塵大典」，副總...

舊嘉義菸葉廠欲花2.8億修倉庫 被質疑沒編預算原因曝

舊嘉義菸葉廠移撥給市府13年，市府去年自籌2億8000萬，分年編列改造裡面第10、11號倉庫。但有議員發現，明年預算竟沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。