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台大醫院虎尾分院二期擴建 立法院衛環委員會視察進度

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心已動工，虎尾分院二期將建在原停車場處。記者黃于凡／攝影
國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心已動工，虎尾分院二期將建在原停車場處。記者黃于凡／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員今到台大醫院虎尾分院，考察國家級高齡醫學暨健康福祉中心與台大虎尾分院二期擴建工程進度，衛福部次長石崇良、國家衛生研究院院長梁賡義、民進黨雲林縣長候選人劉建國、立法院衛環委員會召委邱泰源到場參加，盼因應高齡社會，增加高齡醫療量能，打造醫療燈塔。

台大醫院雲林分院院長馬惠明說，虎尾分院二期擴建工程，目前修正計畫草案已送至行政院，由國家發展委員會會辦相關單位；總經費99.6億元，外加醫療器材更新11.7億，共111億元，完工後虎尾分院總床數可達805床，明年1月發包設計，明年7月取得建照，後年11月開工，2028年11月驗收啟用。

國家衛生研究院院長梁賡義說，國家級醫學研究暨健康福祉研究中心日前已在總統蔡英文見證下動工，營建經費22.6億元，打造地下1層、地上6層現代化醫學大樓，預計114年4月9日竣工，規畫實驗室、研究室、老少共學堂、日照示範場域等，要完善人口老化政策應對。

馬惠明也在會議中提出，院區擴充後應提升公職員額及職等加給，並寬鬆健保總額限制，讓醫療資源發揮能力，也要成立農民健康福祉中心，提升農民健康權益；對此，劉建國表示，既有多間榮民醫院，他也會為農民爭取權益，允諾盡速與衛福部協調，全力提供協助。

台大醫院雲林分院院長馬惠明（左）今向立法院衛環委員會說明工程進度。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院院長馬惠明（左）今向立法院衛環委員會說明工程進度。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院院長馬惠明今向立法院衛環委員會說明工程進度。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院院長馬惠明今向立法院衛環委員會說明工程進度。記者黃于凡／攝影
立法院衛環委員會召委邱泰源（後排立者）今到台大醫院虎尾分院視察工程進度。記者黃于凡／攝影
立法院衛環委員會召委邱泰源（後排立者）今到台大醫院虎尾分院視察工程進度。記者黃于凡／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國（後排右）、立法院衛環委員會召委邱泰源（後排中）今到台大醫院虎尾分院視察工程進度。記者黃于凡／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國（後排右）、立法院衛環委員會召委邱泰源（後排中）今到台大醫院虎尾分院視察工程進度。記者黃于凡／攝影
國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心與台大醫院虎尾分院二期擴建示意圖。記者黃于凡／攝影
國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心與台大醫院虎尾分院二期擴建示意圖。記者黃于凡／攝影

台大醫院 農民

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