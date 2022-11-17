立委考察雲林醫療工程 3項重大醫療工程獲中央補助

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與立法院社會福利及衛生環境委員，至雲林虎尾視察國家級高齡醫學暨健康福祉中心，與台大雲林虎尾院區2期擴建工程進度，也到台大醫院斗六院區參訪燒燙傷加護病房營運情形，會議中院方也提出多項建議案，召委邱泰源等人允諾全力協助。

邱泰源今天率隊考察雲林縣3項醫療工程案，劉建國全程陪同；劉表示，他向中央爭取燒燙傷加護病房穩定營運；另，國家級高齡醫學暨健康福祉中心8月開始動工，預計2年內完工因應全國高齡化問題，而台大雲林分院虎尾院區2期擴建工程，也獲行政院長蘇貞昌承諾追加核定經費至99.6億元，包含醫療器材11.7元，總計投入111億元。

劉建國感謝曾是台大雲林分院籌備處主任、現任中華民國醫師公會全國聯合會理事長的召委邱泰源協助，使雲林能順利向中央與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌爭取到3項重大醫療工程案，逐步完善雲林整體醫療品質與量能，帶給需求者最好的照顧。