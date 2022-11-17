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立委考察雲林醫療工程 3項重大醫療工程獲中央補助

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
民進黨縣長候選人劉建國今天陪同立法院社會福利及衛生環境委員考察國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心建築基地。記者陳苡葳／翻攝
民進黨縣長候選人劉建國今天陪同立法院社會福利及衛生環境委員考察國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心建築基地。記者陳苡葳／翻攝

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與立法院社會福利及衛生環境委員，至雲林虎尾視察國家級高齡醫學暨健康福祉中心，與台大雲林虎尾院區2期擴建工程進度，也到台大醫院斗六院區參訪燒燙傷加護病房營運情形，會議中院方也提出多項建議案，召委邱泰源等人允諾全力協助。

邱泰源今天率隊考察雲林縣3項醫療工程案，劉建國全程陪同；劉表示，他向中央爭取燒燙傷加護病房穩定營運；另，國家級高齡醫學暨健康福祉中心8月開始動工，預計2年內完工因應全國高齡化問題，而台大雲林分院虎尾院區2期擴建工程，也獲行政院長蘇貞昌承諾追加核定經費至99.6億元，包含醫療器材11.7元，總計投入111億元。

劉建國感謝曾是台大雲林分院籌備處主任、現任中華民國醫師公會全國聯合會理事長的召委邱泰源協助，使雲林能順利向中央與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌爭取到3項重大醫療工程案，逐步完善雲林整體醫療品質與量能，帶給需求者最好的照顧。

台大雲林分院今也在衛環考察會議中提出雲林縣醫療資源缺乏認定，以預防醫學促進健康活動降低健保支出、寬鬆健保總額限制等案；劉建國提到，農民相較其他產業的從業人員，有不同的職場風險暴露，其健康維護更需要專業與專職，希望衛福部重視並成立「農民健康福祉中心」，邱泰源等人表示支持，允諾會請相關單位盡速協助。

國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心建築基地位在雲林縣虎尾鎮。記者陳苡葳／翻攝
國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心建築基地位在雲林縣虎尾鎮。記者陳苡葳／翻攝
立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員邱泰源（左二）今天率隊考察雲林縣國家級高齡醫學暨健康福祉中心、台大雲林虎尾院區2期擴建等醫療工程案，民進黨縣長候選人劉建國（右一）陪同。記者陳苡葳／翻攝
立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員邱泰源（左二）今天率隊考察雲林縣國家級高齡醫學暨健康福祉中心、台大雲林虎尾院區2期擴建等醫療工程案，民進黨縣長候選人劉建國（右一）陪同。記者陳苡葳／翻攝
民進黨縣長候選人劉建國（中）今天陪同立法院社會福利及衛生環境委員考察雲林縣3項醫療工程案。記者陳苡葳／翻攝
民進黨縣長候選人劉建國（中）今天陪同立法院社會福利及衛生環境委員考察雲林縣3項醫療工程案。記者陳苡葳／翻攝

雲林 台大醫院 劉建國

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