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嘉縣科技監控清運業者 查獲非法堆置廢棄物

中央社／ 嘉義縣17日電

嘉縣環保局運用GPS即時追蹤系統、環域分析系統等科技執法，掌控廢棄物流向，15日在水上鄉查獲清運業者非法堆置事業廢棄物，依違反廢棄物清理法開罰。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿指出，為遏止違法濫倒、堆置廢棄物行為，運用GPS即時追蹤系統、環域分析系統、無人機等科技執法，有效遏止縣內清運業者違法行為，這2年已查獲4件違法清運廢棄物。

環保局告訴中央社記者，11月15日就利用清運車輛GPS系統，透過環保署勾稽環域分析資料、監控清運車輛GPS車行軌跡以及申報資料相互比對發現異常，在水上鄉當場查獲未經合法申請堆置的事業廢棄物，包括廢木材、廢塑膠、廢紙等。

環保局指出，將違法業者依廢棄物清理法第42條暨公民營管辦第18條規定進行裁罰，可裁處新台幣6000到300萬元罰鍰，並令業者限期改善，屆期未完成改善者，按次處罰。

環保局說，有時實地勘查會遇到圍牆，無法看清堆放物品時，就會運用無人機蒐證，突破傳統平面稽查模式，在環保違規或犯罪查緝上助益良多。

環保局強調，環保署規定今年廢棄物清運車輛要全面裝置GPS即時追蹤系統，並建置「事業廢棄物即時監控系統」網站，稽查人員透過網路追蹤就能發現非法行為，請清運業者確實遵守法規。

廢棄物 科技執法 環保署 GPS

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