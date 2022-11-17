舊嘉義菸葉廠欲花2.8億修倉庫 被質疑沒編預算原因曝

舊嘉義菸葉廠移撥給市府13年，市府去年自籌2億8000萬，分年編列改造裡面第10、11號倉庫。但有議員發現，明年預算竟沒編入此條，今天質詢質疑「沒要做了？」盼別讓民眾感覺沒作為。文化局代理局長葉國樑說，今年1200萬預算執行完後，再編第2、3年預算，期程稍慢，但絕對會執行。

張秀華質詢說，市府活化舊嘉義菸葉廠，分3大主軸，打造嘉義影視音基地、「歷史建築舊嘉義菸葉廠調查研究暨修復再利用計畫」、「舊嘉義菸葉廠第10、11號倉庫規劃委託案」，去年決定第10和11號倉庫，要自籌1億2000萬及1億6000萬、分3年編預算改造。

張秀華指出，10和11號倉庫今年有1200萬預算，不料明年度預算竟未見這項，依經驗若沒科目，就表示沒要做了，「匡列3年的預算項目還算不算數？」

張秀華也說，舊菸葉廠放很久了，光她個人多年來提案5次、質詢8次，舊菸葉廠需綠美化，避免成為周圍街廓的治安死角，好不容易有活化曙光，人民期待看到有進度，不是在那原地踏步。

文化局代理局長葉國樑答詢，1200萬分為350萬的全區規畫設計，已發包，預計要做半年，之後才會執行850萬預算10號11號倉庫周邊綠美化，預計到明年中；張秀華要求「我在意的是，不希望看到預算被排擠，絕對要執行」，葉國樑允諾「會做」。

葉國樑會後解釋，10號倉庫1億2000萬預算，分為首年500萬、第2年5700萬、第3年5800萬；11號倉庫1億6000萬為700萬、7650萬、7650萬。葉說，預算不會不見，明年也可再追加，只是時程一定會稍微慢。

文化局表示，10號倉庫目前預計做圖書閱覽、展覽空間，11號倉庫則是停車用途。