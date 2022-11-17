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嘉市文化夜市知名阿娥豆花 火場重生下周一開賣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
這幾天已將看板放置於新店門前，離原來的攤位不遠。記者李宗祐／攝影
這幾天已將看板放置於新店門前，離原來的攤位不遠。記者李宗祐／攝影

今年8月間嘉義市文化路夜市發生火警，名店阿娥豆花等店家遭波及焚毀，但至今火場仍然還沒有整理，現場架起鐵皮圍籬；這幾天阿娥豆花原攤位貼出告示，「預計11月初12月底開賣」但到底是那一天令人摸不著頭緒。今天業者表示，確定要在11月21日，也就是下周一開賣。

今年8月9日凌晨嘉義市文化路夜市傳出火警包括阿娥豆花、服飾商場野牛谷、中藥房、娃娃機店及3C店等商家遭焚毀，幸好沒有傳出人員傷亡。但至今3個多月現場仍未整理，因廢棄物清理不易，業者搭起鐵皮圍籬避免發生意外。

許多到文化路夜市的遊客尋找著阿娥豆花店，卻看到火警殘破景象，以為業者收攤了，到其他豆花店消費，總覺得好像還是差些味道。

近來阿娥豆花業者將重新開賣的訊息貼在原攤位的鐵皮圍籬上，「阿娥豆花、搬至延平街233號、預計11月初12月底開賣」，終於看到阿娥豆花重新開賣訊息，民眾很是高興，但納悶到底是要在那一天？

阿娥豆花王姓業者表示，這些日子以來有很多客人在問火警經過那麼久了，怎麼還不見出來開賣？難道是不再賣了？因為家族成員還在討論開賣時間，所以才沒有正式對外發布消息，但是又擔心民眾以為他們不賣了，所以最近才貼這樣的告示。

業者表示，新址已選好，就在原攤位的斜對面，而日期也討論出來，決定在周一，也就是11月21日下午2時30分開始營業至晚上11時，每周二店休。可以內用也可以外帶，價位每碗35元起。

文化路夜市火警案，今年10月5日警方依刑法第173條第2項失火燒燬住宅及建物罪嫌函送嘉義地檢署偵辦中。

文化路夜市火警現場因廢棄物清理不易，至今仍有如一片廢墟。記者李宗祐／攝影
文化路夜市火警現場因廢棄物清理不易，至今仍有如一片廢墟。記者李宗祐／攝影
在原攤位的鐵皮圍籬阿娥豆花貼出即將開賣告示。記者李宗祐／攝影
在原攤位的鐵皮圍籬阿娥豆花貼出即將開賣告示。記者李宗祐／攝影
阿娥豆花新店位置離原攤位不遠。記者李宗祐／攝影
阿娥豆花新店位置離原攤位不遠。記者李宗祐／攝影
告示內容指示新攤位的位置，但沒有明示那天開賣。記者李宗祐／攝影
告示內容指示新攤位的位置，但沒有明示那天開賣。記者李宗祐／攝影
文化路夜市火警現場因廢棄物清理不易，至今仍有如一片廢墟。記者李宗祐／攝影
文化路夜市火警現場因廢棄物清理不易，至今仍有如一片廢墟。記者李宗祐／攝影

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